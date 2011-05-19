تعریف انحراف از دیدگاه وزیر علوم/ نگاهمان به انگشت اشاره رهبری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در جمع نمایندگان‌ هیئت ‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهها خطاب به نمایندگان تاکید کرد: از تکثر تشکل‌های دانشجویی و اساتید استقبال و حمایت کنید. تنگ نظری به خرج ندهید و از اوضاع دانشگاه تحلیل داشته باشید و ضمن حفظ شادابی و نشاط مدیریت درستی نیز اعمال شود.

وی یادآور شد: هیئت های نظارت بر تشکلهای اسلامی باید بر کل فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانشگاه نظارت داشته باشد و وظیفه شان تنها نظارت نیست بلکه باید تحلیل مناسبی از مجموعه فعالیتهای دانشگاه داشته باشند. تنها وظیفه شان مجوز دادن یا ندادن نیست بلکه باید برنامه داشته باشند.

دانشجو در پاسخ به صحبت های برخی از نمایندگان هیئت های نظارت گفت: کانون های علمی متولی خود را دارند و مشکلی نیز تاکنون نداشته اند هر چند ممکن است کسی بخواهد از جایی سوء استفاده کند.

سهل گیری به تشکلها اشکال ندارد چراکه اینها در حال تمرین سیاسی هستند

وی اظهار داشت: سهل گیری به تشکلها اشکال ندارد چرا که اینها در حال تمرین سیاسی هستند زیرا ما قرار است نسلی شجاع، مدیر و مدبر داشته باشیم. اما اینکه برای همه یک دستورالعمل داشته باشیم این طور نیست نمایندگان باید توجه داشته باشند شرایط هر دانشگاه متفاوت است.

فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها کمرنگ نشده است

وزیر علوم با تاکید بر اینکه قائل به کمرنگ شدن فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها نیست، گفت: ابتدا باید فعالیت سیاسی را تعریف کنیم، فعالیت سیاسی باید رو به تعالی ببرد. سوت و کف زدن فعالیت سیاسی نیست، کسانی که دست به این کارها می‌زنند حرف منطقی برای گفتن ندارند. آنها که این موضوع را فعالیت سیاسی جلوه می دهند ناهنجاری را هنجار نشان می دهند. منطقی این است که دو اندیشه متفاوت در محیط منطقی دانشگاه ارائه شود.

وی همچنین در مورد کرسی‌های آزاداندیشی نیز گفت: کرسی‌های آزاداندیشی کار خود را تازه شروع کرده و مشکلاتی دارند که باید رفع شود؛ اما همین فعالیت کوچک نیز کار خوبی بوده است و باید آن را به جهت مناسب خود هدایت کنیم.

دانشجویان را جلو دار می‌دانم

وزیر علوم با بیان اینکه به دانشجویان به عنوان غریق نگاه نمی‌کند، یادآور شد: من دانشجویان را جلو دار می‌دانم. باید به آنها به عنوان فرزندانمان نگاه کنیم چرا که دانشجویان اصلا غرق نمی‌شوند، اتفاقا این دانشجوست که کشور را از غرق شدن نجات می‌دهد و در واقع وظیفه جنبش‌های دانشجویی نیز همین است اما به دلیل جوانی حتما نیاز به کسب تجربه دارند.

وی اظهار داشت: ما کار تشکیلاتی را از این و آن یاد نمی گیریم بلکه از دین می آموزیم و اگر می‌خواهیم انحراف ایجاد نشود باید فعالیت‌های سیاسی را در چارچوب دین انجام دهیم و از منظر دین به آن نگاه کنیم.

دانشجو در خصوص این موضوع که بیان می شود در نیروهای حزب‌اللهی انفعال وجود دارد، گغت: من قائل به این موضوع نیستم، اتفاقا فعال‌ترین نیروها در کشور و منطقه بوده اند اما فعالیت در چارچوب عقل و منطق صورت می گیرد.

وی افزود: حوزه‌ها و دانشگاه‌های ما آرامش دارند، چرا که عقل و منطق حکم می‌کند آرامش داشته باشند نه اینکه منفعل باشند. انفعال جایی است که باید حرکت صورت گیرد و این اتفاق رخ ندهد.

دانشگاهیان ایران در مسائل اخیر منطقه انفعالی عمل نکردند

وزیر علوم یادآور شد: دانشگاهیان ایران در مسائل اخیر منطقه انفعالی عمل نکردند و جنبش دانشجویی بسیار فعال بود اما این فعالیت در چارچوب عقل و منطق باید منافع ملی را هم در نظر داشته باشد، ضمن اینکه از ولی امر جلوتر حرکت کردن حتما خطاست. بصیرترین قشر جامعه ما که دشمن در فتنه 88 به آن طمع کرده بود، دانشجویان هستند و رهبری بی‌جهت آنها را افسران جنگ نرم خطاب نکرد.

حجاب معضل نیست، بلکه عدم رعایت حجاب معضل می‌آفریند

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اظهارات نمایندگان هیئت های نظارت در زمینه حجاب در دانشگاهها گفت: حجاب معضل نیست، بلکه عدم رعایت حجاب معضل می‌آفریند و حجاب هم تنها به پوشش نیست بلکه حجاب رفتار، چشم و زبان را نیز باید در نظر داشت.

از امام جلوتر حرکت نکنیم

دانشجو خاطرنشان کرد: نگاه‌مان در تمام افت و خیزهای درونی و بیرونی باید به گونه‌ای باشد که از امام جلوتر حرکت نکنیم. انحراف یعنی از آنچه ولی امر تشخیص می‌دهد فاصله بگیریم، تندروی راه حل این مسئله نیست و با یک اشتباه همه چیز را نباید زیر سئوال برد و در همه مسائل داخلی و خارجی باید نگاه‌مان به انگشت اشاره رهبری باشد.

وی با طرح این سوال که ماموریت دانشگاه چیست، پاسخ داد: دانشگاه قرار است که نیروی انسانی متخصص و متعهد کشور را تامین کند. فردی که در زمینه علمی خود دانش روز را بشناسد، به نظریات متفاوت اشراف داشته باشد و بتواند خوب تحلیل کند، متخصص نام دارد.

وزیر علوم درباره تعهد در جهان‌بینی اسلامی گفت: تعهد به این معناست که فرد در بعد علمی نیز تعهد داشته و علم و دانش را در مسیر تعالی بشریت استفاده کند، نه برای سلطه بر دیگران. در این میان تعهد سیاسی نیز این است که اجازه ندهیم که در هیچ شرایطی از این مسیر منحرف شویم.

وی یادآور شد: کسی که دنیا و نگاههای متفاوت را خوب بشناسد متعهد است و اگر در دانشگاه‌ها اندیشه‌ها ارائه نشوند، پس این اتفاق کجا باید صورت گیرد، وظیفه هیئت های نظارت در دانشگاه‌ها این است که شرایط ارائه اندیشه‌های مختلف را فراهم کنند و اینطور فکر نکنید که اگر اندیشه غیر از آنچه شما فکر می‌کنید ارائه شود خطر می‌آفریند، این طور نیست؛ اما یکجانبه هم نباید باشد، بلکه کسانی که سئوال یا شبهه ایجاد می‌کنند باید از طرف دیگر نیز کسانی برای تبیین نگاه اسلامی به مخاطب وجود داشته باشند.

دانشجو افزود: ما دانشجویانی می‌خواهیم که هم نظریه‌های اسلامی را خوب بشناسند و هم نظریه‌های غربی را و اصلا به دنبال این نیستیم که تنها نظریه‌های اسلامی مطرح شود. جوانان ترسو به دردمان نمی‌خورند، آینده این کشور در دست جوانان مسلمانی است که به نظریات دیگر هم نگاه عمیق دارند.

وی اظهار داشت: ما دو وظیفه داریم، اول این‌که اجازه ندهیم محیط دانشگاه به گونه‌ای شود که دشمن در آن طمع کند و دوم این‌که جوانان ما باید بتوانند نظریه‌ ارائه و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را تمرین کنند.

مشارکت با اختلاط متفاوت است

وزیر علوم با طرح این سوال که آیا محدودیت لازم است یا نه؟ گفت: برخی اندیشه‌های امام را مطرح می‌کنند و از آن نتیجه می‌گیرند که جدا کردن زن و مرد مانع رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود. چه کسی مخالف کار کردن و مشارکت زن و مرد در کنار یکدیگر است؛ اما باید بدانیم که مشارکت با اختلاط متفاوت است. اختلاط به معنی مناسبات دختر و پسرها به سبک غربی؛ امام کجا اختلاط را قبول داشتند. در زمان انقلاب نیز زنان و مردان با یکدیگر همکاری داشتند نه اختلاط.

وی افزود: بارها گفته‌ایم کسی نمی‌خواهد در کلاس‌ها دیوار بکشد. ما مشارکت دختران و پسران برای پیشرفت و تعالی کشور را لازم می‌دانیم؛ اما مناسبات از نوع غربی را اختلاط می دانیم و با آن مخالفیم و این برای دانشگاه و جامعه مضر است و مسائلی که در این مورد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در زمان حیات امام بوده است.