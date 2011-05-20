دانشگاه تحت امر استانداری نیست/ نظام بیشترین سعه صدر را برابر مخالفین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان در جمع نمایندگان‌ هیئت ‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهها خطاب به نمایندگان افزود: هیئت های نظارت در دانشگاهها ترمز فعالیت نیستند بلکه فرمان فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانشجویان هستند و باید جهت دهند تا باعث اعتلای سیاسی دانشگاه شود. به دانشجو اجازه تمرین دهیم ممکن است برخی مواقع افراط و تفریط شود اما وظیفه ما هدایت است.

نسل آینده مدیران کشور باید در دانشگاهها تربیت شوند

وی گفت: ما در محیط دانشگاه غیر از ماموریت های متعارفی که برای آموزش و پژوهش داریم باید نسل آینده مدیران کشور را نیز تربیت کنیم که بنا است آینده را در دست بگیرند. اگر این افراد در دانشگاهها تربیت شوند در جای دیگری به فعلیت نمی رسند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: ما در دانشگاه تنها به دنبال متخصص نیستیم آن جای خودش را دارد بلکه باید انسان کاملی از نظر اعتقادی تربیت شود و شم سیاسی افرادی که به دانشگاه می آیند و نیاز به پرورش دارد را پرورش دهیم.

وی با اشاره به اینکه جوان امروز باید احساس مسئولیت در برابر نظام، کشور و جهان اسلام و بشریت داشته باشد، گفت: تا زمانی که جوان نداند در کشور چه جریاناتی برقرار است مسئولیت خود را نمی داند و نمی تواند در میدان های سیاسی نقش آفرینی کند.

محمدیان اظهار داشت: اگر دانشگاه سیاسی نباشد یعنی جوان ما نفهمد که در شرایط سیاسی و اجتماعی چه اتفاقی رخ می دهد و کسی که از این مسائل دوره شود زمینه آلودگی اخلاقی برای او ایجاد می شود و به مکتبهای دیگری روی می آورد. این را بدانیم که اگر ظرف مسائل سیاسی فرد را پر نکنیم دیگران آن را با موضوعات دیگری که با دین ما همخوانی ندارد، پر می کنند.

افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه برای آزادی بیان است

وی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران را هزینه کرد برای آزادی بیان برشمرد و گفت: ما تنها یک خط قرمز داریم و آنهم کسانی هستند که دنبال براندازی نظام باشند. برای این افراد نه تنها هیچ امکاناتی قائل نمی شویم بلکه مقابله می کنیم. اما نظام بیشترین سعه صدر را برابر مخالفین خود داشته است.

مدیریت سیاسی دانشگاهها برعهده هیئت نظارت است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: هیئت های نظارت تنها وظیفه بله و خیر گفتن برای مجوز را ندارند بلکه باید از دانشکده ها و دانشگاهها برنامه بخواهند. مدیریت سیاسی دانشگاهها برعهده هیئت نظارت است و وقتی رهبری نظام می فرمایند که در حوزه دانشجویی کرسی های نقد و نظر راه اندازی شود این موضوع باید جدی گرفته شود چرا که فضا فضای منطقی و استدلال است و هیچ واهمه ای از نبود پاسخ هم وجود ندارد.

حفظ هویت دانشگاه برای ما اصل است تعامل و حفظ استقلال باهم متفاوت است

وی بر حفظ هویت و استقلال دانشگاهها در مسائل سیاسی تاکید کرد و گفت: حفظ هویت دانشگاه برای ما اصل است. تعامل و حفظ استقلال با هم متفاوت است، دانشگاه تحت امر استانداری نیست، ضمن احترام کامل به استانداریها و مجموعه آنها، هیئت نظارت زمانی که به یک جمع بندی می رسد باید تصمیم خود را اجرا کند.

محمدیان افزود: اگر از بیرون دانشگاه فشارهایی وارد می شود باید توجه داشته باشید که استانداریها یا مجموعه های آنها ممکن است با برنامه ای یا تشکلی مشکل داشته باشند اما اگر در هیئت نظارت به جمع بندی اجرای آن فعالیت رسیدید، حکم دانشگاه را اجرا کنید.