به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران در محل وزارت علوم افزود: علاوه بر این رتبه بندی آموزشی و پژوهشی نیز برای دانشگاهها انجام می دهیم و همانطور که قبلاً گفته شد ما رتبه بندی دانشگاههای غربی را به صورت مطلق قبول نداریم و بر اساس مبانی که داریم رتبه بندی می کنیم.

شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی بر اساس رتبه بندی تعیین می شود

وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاهها دولتی و غیر انتفاعی رتبه بندی می شوند و شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی بر اساس این رتبه بندی تعیین می شود. چرا که عدالت نیست یک شهریه ثابت برای دو موسسه آموزشی در دو سطح متفاوت تعیین شود و آنهایی نیز که شاخصها را تامین نکنند پس از تذکرات تامین شرایط، در نهایت بسته می شوند.

وی گفت: رقابت سالم در بین دانشگاهها یک اصل است ممکن است که یک دانشگاه از نظر رتبه بندی فرهنگی رتبه اول را داشته باشد ولی از نظر پژوهشی رتبه هفتم را داشته باشد این موضوع باعث می شود که دانشگاه در پژوهشی سعی در رشد داشته باشد. اول رتبه بندی ها مجزا است و پس از آن رتبه بندی کلی صورت می گیرد.

دانشجو با اشاره به تسهیلاتی که برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، نقل و انتقال در داخل کشور و دانشجویان انصراف از سوی وزارت علوم ارائه شده است گفت: مرحله اول تسهیل نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور بود که بتوانند در محل سکونت دائم والدین خود تحصیل کنند که هم هزینه ها کاهش می یابد و هم مسائل فرهنگی بیشتر رعایت شود.

وی یادآور شد: موضوع بعدی انتقال دانشجویان از خارج به داخل کشور بود که گفتیم تمام دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند در مقاطع کاردانی و کارشناسی چه در دانشگاههای معتبر و چه در دانشگاههایی که وزارت علوم مدارک شان را تایید نمی کند، می توانند درخواست انتقال به دانشگاههای داخل دهند که سطح بندی می کنیم تا به دانشگاههای کشور منتقل شوند و دیگر در خارج از کشور نباشند و در کنار خانواده های خود تحصیل کنند.

تسهیلات برای ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی

وزیر علوم خاطرنشان کرد: گام سوم در این حوزه این است که برای دانشجویان انصرافی تسهیلاتی قائل شویم دانشجویی ممکن است به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته ادامه تحصیل دهد و انصراف داده است ما قائل به این هستیم که این دانشجو اگر شرایطی برایش فراهم شد که بتواند تحصیل خود را ادامه دهد، ما منعش نکنیم و جلوی آن را نگیریم. با توجه به این ظرفیت هم در دانشگاههای کشور وجود دارد، شرایط و جزئیات آن هم اعلام می شود.

با موافقت رئیس جمهور حق جذبی برای اساتید بازنشسته ایجاد شد

وی تاکید کرد: نگاه وزارت علوم نگاه تسهیل گر است و در بخش هیئت علمی نیز برای رسمی و پیمانی شدن اساتید و برای بازنشتگان اعمال شده است با موافقت رئیس جمهور حق جذبی را برای اساتید بازنشسته ایجاد شد، بازنشسته هایی که در مرتبه استاد تمامی قرار دارند شامل این حق جذب می شوند.

دانشجو گفت: همچنین جذب اساتید را به عدالت نزدیک و با توجه به شکایات زیادی که صورت می گرفت آن را تصحیح کردیم.