پیشرفت ایران در علم شیمی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عباس ترسایی چهارشنبه شب در هجدهمین کنفرانس ملی شیمی تجزیه که در تالار امام رضا (ع) دانشکده ادبیات سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: این بخش شامل 10 کمیته هفت نفره و 60 نماینده در دانشگاههای سراسر کشور و دارای اعضای پیوسته دانشجویی است و در مجموع قریب 200 نفر در این انجمن فعالیت دارند.

وی به دستاوردهای ایران طی چند سال اخیر در علم شیمی اشاره کرد و گفت: ایران در سال 2008 در همه بخش های علم شیمی از نظر تعداد چاپ مقالات در مجلات بین‌المللی رتبه 18 جهان، در رشته پلیمر رتبه دهم دنیا و در رشته شیمی آلی رتبه سیزدهم جهان را کسب کرده‌ است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی سازمان ملل متحد مبنی بر سال جهانی شیمی افزود: انتخاب سال 2011 به عنوان سال جهانی شیمی به مناسبت یکصدمین سالگرد دریافت جایزه نوبل شیمی مادام کوری و یکصدمین سال تاسیس اتحادیه انجمن های شیمی دنیا بوده که با شعار شیمی، زندگی ما، آینده ما گرامی داشته می‌ شود.

رئیس شورای عالی انجمن شیمی ایران بیان داشت: سازمان ملل متحد سال 2011 را به عنوان سال جهانی شیمی نامگذاری کرده از آن جهت که، بررسی های به عمل آمده از سوی دانشمندان بیانگر نقش بی بارز و بی بدیل علم شیمی در توسعه پایدار کشورهای جهان بوده است.

وی گفت: نامگذاری سال 2011 به عنوان سال جهانی شیمی به دلایل، شناساندن دستاوردها و نقش علم شیمی در زندگی بشریت، افزایش توجه مردم جهان به شیمی در فرارویی با نیازهای جهانی، تشریح علم شیمی به اجتماع و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان، کاربردی تر کردن تحقیقات دانشمندان عرصه علم شیمی برای رفع مسائل و معضلات جهانی در بخش های محیط زیست، نانوتکنولوژی، انرژی و غیره انجام شده است.

وی افزود: در این سال توصیه شده است که همه انجمن های شیمی دنیا فعالیت هایی متنوع و مثمر ثمری را در این عرصه داشته باشند که به همین منظور چندین سمینار ملی و بین المللی در سال جاری در استان های مختلف پیش بینی شده است.

ترسایی اظهار داشت: در سال جهانی شیمی، کنگره بین المللی شیمی با حضور بیش از سه هزار دانشمند، دانش ‌پژوه و شیمیدان کشوری و جهانی در شهریور ماه امسال در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می‌ شود.

وی گفت: این کنگره در گرایشهای مختلف شامل نانوشیمی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، پلیمر، شیمی دارویی و شیمی صنعتی بر پا خواهد شد.

ترسایی افزود: در این کنگره محققان و اندیشمندان و فعالان علم شیمی جهان یافته ‌های علمی خود را ارائه می دهند تا تعامل علمی بیشتری بین دانشمندان و دانشجویان علم شیمی برقرار شود.

این پژوهشگر همچنین دانشگاه سیستان و بلوچستان را به لحاظ کادر علمی، اعضای هیئت علمی فعال، برخورداری از شمار مجلات پژوهشی بین المللی و نیز محل برگزاری بزرگترین همایش ها و کنفرانس ها جز دانشگاههای درجه اول کشور و برتر منطقه برشمرد.

مراسم افتتاحیه این کنفرانس، از پرویز باقری استاد شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهران به عنوان شیمیدان برتر منتخب کشوری قدردانی شد.

کنفرانس ملی شیمی تجزیه از 28 تا 30 اردیبهشت ماه در تالار امام رضا (ع) دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه دارد.