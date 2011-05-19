شش خانه عالم در شهرستان دماوند احداث می شود

حجت الاسلام محسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در شهرستان دماوند 11 نشست در قالب گفتمان با حضور استادان با موضوعاتی نظیر نماز و حجاب، طرح مباحث یاد شده و بصورت جلسه پرش و پاسخ برگزار شد.



این مسئول ادامه داد: علاوه بر این تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند برای نخستین بار در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) چندین نشست آموزشی پیرامون سیره عملی این بانوی گرامی و تبیین نحوه تحکیم ریشه های بنیادین خانواده در هیئتها، مساجد و موسسات قرانی این شهرستان برگزار کرد که مورد استقبال اهالی نیز قرار گرفت.



وی از احداث شش خانه عالم در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز شش منطقه روستایی شهرستان دماوند مانند "آرو"، "گرمابسرد"، "بیدک"، "اهران" و ... از خانه عالم برخوردار خواهند شد.



کرمانی با اشاره به اقدامات فصل تابستان دانش آموزی شهرستان دماوند عنوان کرد: با تعطیلی مدارس و آغاز فصل تابستان برنامه های ویژه ای جهت تامین نیازهای فرهنگی دانش آموزان شهرستان دماوند طی ایام یاد شده تهیه و برنامه های آن بزودی اعلام می شود.