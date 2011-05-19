به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، رسول محققیان در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان افزود: نظرسنجی‌های میدانی انجام شده در ارتباط با تغییر محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان به ما ثابت کرد که تکرار و تأکید فراوان بر موضع شرکت و پا فشاری بر لزوم انتقال مکان فعلی نمایشگاه به محل جدید، احساس نیاز مردم استان را در این زمینه تشدید کرده و بسیاری از بی‌تفاوتی‌های پیشین را برطرف ساخته است.

وی با اشاره به اینکه این اتفاقات به سادگی صورت نپذیرفته است، اظهار داشت: این همه جز با تدبیر جمعی، همفکری، وحدت رأی و رویه و یک‌دلی هیئت مدیره با مجموعه شرکت میسر نبود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان بیان کرد: ضرورت ساخت محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان که از آرزوهای دیرینه این شرکت و دغدغه‌های همیشگی مجموعه است، امروز دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی اضافه کرد: به مدد پیگیریها و تلاشهای صورت گرفته در استان، اکنون حتی توجه طیف بی‌تفاوت به این موضوع نیز جلب شده و دامنه موج اثرگذاری آن، تا مردم عادی و مسئولان عالی‌رتبه نیز رفته و به مطالبه‌ای جدی از سوی آنان تبدیل شده است.

محققیان بیان کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در سالی که گذشت همت خود را در راه تحقق این هدف مضاعف کرد و در سال جاری که عنوان پر مفهوم جهاد اقتصادی را بر پیشانی دارد، اهتمام دیگری را در راه تحققِ بخش باقی مانده به کار خواهد گرفت.

وی اجرای این پروژه را گامی بلند در راستای جهاد اقتصادی در استان اصفهان دانست چرا که این استان همواره در تحقق رهنمودهای ملی و برنامه‌های کشوری، سهم خود را تمام و کمال و به بهترین و تأثیرگذارترین شکل انجام داده است.

سید جمال‌الدین صمصام شریعت‌، معاون عمرانی استاندار اصفهان نیز در این جلسه بر لزوم واقع بینی در تصمیم‌گیری سهامداران تأکید داشت و پیشنهاد حوزه استانداری اصفهان در این خصوص را مطرح کرد و گفت: در هر صورت تمایل و آمادگی سهامداران شرط اصلی است و ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم.

فرزاد زیویار، رئیس هیئت مدیره و معاون استاندار اصفهان نیز در این ارتباط اظهار داشت: نباید با فرضیات وارد موضوع شد.

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با حضور بیش از 80 درصد نمایندگان سهام، رئیس هیئت مدیره و معاون استاندار اصفهان، معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان برگزار شد.

نمایندگان سهام در این جلسه پیشنهادات معاون عمرانی استاندار اصفهان در خصوص اجرای پروژه ملی روشن دشت به عنوان نخستین شهرک نمایشگاهی کشور را شنیدند و دیدگاه‌های خود را در خصوص گزینه‌های موجود، نحوه ادامه پروژه، لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه شرکت و بازده اقتصادی طرح بیان کردند.