10 تشکل زیست محیطی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عطا پورشیرزاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: حضور فعال سازمانها، مردم و نهادهای زیست محیطی یکی از مهمترین اهداف سیاستهای اصل 44 در زمینه حفاظت از منابع ملی و طبیعی است.

وی از اختصاص دو میلیارد ریال برای توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست خبر داد و گفت: این میزان اعتبار بین تشکلهای مردم نهاد توزیع می شود.

پورشیرزاد بیان کرد: حفاظت از محیط زیست تنها با همکاری و تعامل مردم امکان پذیر است و باید در این خصوص فرهنگسازی شود.

وی اظهار داشت: مردم اگر به این آگاهی برسند که منفعت محیط زیست به آنها می رسد به طور قطع همکاری بیشتری برای حفاظت از محیط زیست انجام می دهند.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هم اکنون 70 محیط بان در این استان کار حفاظت از 200 هزار هکتار از مناطق حفاظت شده را برعهده دارند.

پورشیرزاد یادآور شد: مناطق ‏حفاظت شده استان شامل دنا‌، دنای شرقی‌، دیل‌، خامی‌، خاییز سرخ و تنگ ‏سولک هستند که 186 گونه جانوری و یک هزار و 200 گونه گیاهی در این مناطق شناسایی شده‌اند.