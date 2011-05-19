جوکار باید قطب تولید شیره در کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن ونایی در برنامه شب فرهنگی مدیران استان همدان که در جوکار ملایر برگزار شد، با تأکید بر مطرح بودن شهر جوکار به عنوان قطب سوغات ملایر اظهار داشت: این شهر همچون شهر کاشان که در بحث گلاب در کشور مطرح شده باید در بحث تولید شیره، کشوری شود.

ونایی ادامه داد: سفرهای مدیران استان به شهرستان‌ها و شهرهای کوچک این استان باعث آشنایی آنان با مشکلات مردم شده که اتخاذ تصمیمات لازم را به دنبال دارد.

ونایی با بیان اینکه شهرهای ازندریان،‌ جوکار و تمام روستاهای این بخش در حال جهش اقتصادی هستند، گفت: در حال حاضر دو میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک این میزان سرمایه‌گذاری به دو هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد.

ملایری ها خواهان سهم اعتبارات ملی خود هستند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی سرکشی استاندار همدان به شهرستان ملایر و 18 روستای این شهرستان را قابل تقدیر دانست و افزود: مردم ملایر سهم اعتبارات ملی و استانی را برای پیشرفت شهر خود مطالبه می‌کنند که با حضور مدیران استانی این امر محقق می‌شود.

ونایی با اشاره به تکمیل طرح راه‌آهن ملایر افزود: با سرمایه‌گذاری 240 میلیارد تومانی در بخش راه‌آهن نهاوند تا کرمانشاه، این طرح آماده ریل‌گذاری است.

وی گفت: 98 درصد روستاهای بخش جوکار از نعمت گاز برخوردار شده‌اند که علاوه بر این موضوع تمام راه‌های منتهی به این شهر و شهرستان چهار بانده هستند.

هزار پروژه در ملایر در حال انجام است

وی از انجام حدود هزار پروژه با اعتبار سه هزار میلیارد تومان در ملایر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های مردم، مسئولان و مدیران استان شاهد پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر ملایر باشیم.

شهردار جوکار نیز رسیدگی به مشکلات مردم و رفع محرومیت از چهره شهرهای کوچک استان را از آثار این سفرها دانست و گفت: اجرای نهضت آسفالت، احداث پارک شاهد، خرید ماشین‌آلات عمرانی، دیواره‌ سازی رودخانه داخل شهر و تهیه طرح جامع تفصیلی جوکار از اقدامات شهرداری در دو سال گذشته است.

محمد برزگران با بیان اینکه برای انجام این طرح‌ها 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: اعتبار مالی سال گذشته این شهر 11 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز از صدور 449 سند مالکیت در این شهر خبر داد و گفت: 220 واحد مسکونی در این شهر از تسهیلات مسکن مهر و مسکن روستایی برخوردار شده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر جوکار نیز تولید مبل و منبت را از مهمترین مشاغل شهر جوکار بیان کرد و خواستار ایجاد مجتمع نمایشگاهی در مسیر جوکار- همدان شد.

9 مصوبه در شب فرهنگی جوکار مصوب شد

گفتنی است هفتمین سفر عصر کاری و شب فرهنگی استاندار همدان به شهر جوکار با 9 مصوبه به کار خود پایان داد.

این مصوبات شامل انجام مکاتبه برای تأمین برق شهرک صنعتی امام رضا(ع)، تسریع در اجرای آسفالت شش کیلومتر از پروژه چهار خطه جوکار- تویسرکان و انجام روکش آسفالت یکی از لاین‌های اصلی داخل شهر از محل اعتبارات راه و ترابری استان همدان بود.

همچنین در این برنامه اختصاص اعتبار برای دیواره‌سازی و ساماندهی رودخانه داخل شهر در صورت ابلاغ اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان، اختصاص مبلغ 50 میلیون تومان برای تکمیل مسجد پارک شاهد جوکار به شهرداری این شهر و احداث جایگاه سوخت CNG در شهر جوکار به تصویب رسید.

ایجاد 10 رشته در قالب تیم‌های سیار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان که جانمایی آن از طریق بخشدار جوکار مشخص شود، تقویت گیرنده‌های صدا و سیما در شهر جوکار و اختصاص یک دستگاه مینی‌بوس برای هنرستان خیام نیز از دیگر مصوبات بود.