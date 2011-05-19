شرط ظالمانه برای ادامه تحصیل/ در سیاه چالهای مخوف آل خلیفه چه می گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، نیروهای رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب قیام خونین مردم بحرین، با پشتیبانی نیروهای سعودی چندین بار به روستای نویدرات یورش برده‌اند.

به گفته فعالان، روز چهارشنبه صدای شلیک چندین گلوله در این منطقه شنیده شد. چندین ایست بازرسی نیز در این منطقه و مناطق اطراف برپا شدند.



به گفته شاهدان عینی، مزدوران رژیم منامه که روزهای گذشته دیگر روستاها را هدف قرار داده بودند، به مردم این منطقه حمله کردند.مردم می ‌گفتند: "هیچ‌ کس نمی ‌توانست بخوابد و آنها تمام شب را بیدار بودند."



این درحالی است که عبدالرزاق علی حطاب رئیس شورای مرکزی شهرداری منطقه نیز اذعان کرده است که سه‌شنبه‌شب در منطقه ناآرامی‌هایی در جریان بوده است.



اعتراضات بحرین علیه حکومت چند دهه‌ای خاندان آل خلیفه در این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس که از 14 فوریه آغاز شد، به شدت از سوی نیروهای امنیتی رژیم حاکم و نظامیان سعودی و دیگر کشورهای عربی سرکوب شده است.



در چند ماه اخیر صدها نفر از معترضان ضددولتی، نمایندگان پیشین پارلمان، روحانیون ارشد، فعالان حقوق بشر، پزشکان، پرستاران، کادر پزشکی مراکز درمانی، وکلا و خبرنگاران در این کشور بازداشت شده‌اند که در میان آنان تعداد قابل توجهی از زنان به چشم می ‌خورد.



در همین حال سازمانهای بین‌المللی، شکنجه بازداشت‌شدگان در زندانهای رژیم آل خلیفه و محاکمه آنان در دادگاه‌های نظامی را محکوم کرده‌اند.



نیروهای رژیم آل خلیفه با پشتیبانی نظامیان سعودی، تاکنون به ده‌ها روستا، مسجد، مدرسه، گورستان و مکان مذهبی حمله کرده‌اند.



دیده‌بان حقوق بشر تا کنون بارها از رژیم آل خلیفه به دلیل رفتار خشونت‌آمیز با معترضان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌ها نظامی انتقاد کرده و این اقدامات را مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته است.



پارلمان از مشروعیت افتاد



هفت عضو دیگر جمعیت الوفاق بزرگترین فراکسیون پارلمانی شیعیان در اعتراض به موج سرکوب و کشتار مردم استعفا کردند تا تعداد نمایندگان مستعفی به 18 نفر برسد، با توجه به اینکه پارلمان بحرین، 40 کرسی دارد، به این ترتیب، با استعفای تقریبا نیمی از تعداد نمایندگان، پارلمان، مشروعیت خود را از دست داد.



بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، پارلمان این کشور در نشست سه شنبه خود با استعفای هفت نماینده دیگر جمعیت الوفاق موافقت کرد.



ملت بحرین در برابر ظلم و سرکوب کوتاه نمی آید

خبر دیگر اینکه حسین حداد یک فعال سیاسی مخالف رژیم آل خلیفه در گفتگو با العالم گفت : ملت بحرین هرگز پیش از استعفای کابینه و محاکمه عوامل کشتار، با رژیم حاکم هیچ گونه مذاکره ای را انجام نخواهد داد.



وی از دولت بحرین خواست حقوق مردم را به رسمیت بشناسد و حداقل این حقوق یعنی برقراری نظام مشروطه سلطنتی را عملی کند.



این فعال سیاسی بحرینی تصریح کرد: ملت بحرین هرگز در مقابل موارد فراوان نقض حقوق بشر، دستگیری، سرکوب، تهدید و احکام ظالمانه کوتاه نخواهد آمد.



به گفته وی، رژیم بحرین مطر ابراهیم مطر، جواد فیروز و چند نماینده دیگر مستعفی الوفاق را بازداشت و مورد شکنجه قرار داده است.



حداد اظهار داشت : دولت آمریکا به رژیم بحرین و نیروهای سپر جزیره از جمله عربستان برای سرکوب مردم بحرین چراغ سبز داده است، اما تصور نمی کرد که وضعیت حقوق بشر، سرکوب و کشتار مردم در این کشور با مقاومت مردم همراه شود و تا این حد رو به وخامت برود.

ناکامی آل خلیفه در سکوب مردم



از سوی دیگر حسن عبدالله یک فعال حقوقی بحرین اعلام کرد : دولت بحرین در توجیه سرکوب مردم بی دفاع ناکام مانده است .



به گفته وی مردم بحرین با کمک فعالان حقوق بشر داخل و خارج توانستند بحران کشورشان را به اطلاع جهانیان برسانند و هیچ سازمان حقوقی نمانده که دولت منامه را محکوم نکرده باشد .



وی افزود : تصاویر و فیلمهای مربوط به تحولات بحرین که واقعیتها را نشان می دهد، رژیم آل خلیفه را در جلوه دادن مردم بی دفاع برای افکار عمومی جهان به عنوان مردم خشونت طلب ناکام گذاشت و به همین خاطر رژیم حاکم دیگر ابایی از سرکوب مردم ندارد.



عبدالله افزود : مردم بحرین از روز 14 فوریه تصمیم گرفت که انقلابی مسالمت آمیز را برای دستیابی به حقوق خود رهبری کند و اقدامات رژیم حاکم، مردم را از این تصمیم منصرف نکرده است، بلکه مردم خواهان ادامه دادن به انقلاب خود تا از بین بردن ظلم ،دیکتاتوری و نقض حقوق بشر هستند .



وی با بیان اینکه "برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز پیروزی برای مردم بحرین و دلیلی بر ناکامی اشغالگران است" خاطر نشان کرد : برخورد رژیم با معترضان وحشیانه است به گونه ای که راهپیمایی های مسالمت آمیز را با توپ و تفنگ سرکوب می کند و به کودکان ، زنان و پیرمردان نیز رحم نمی کند .



ادامه حضور نظامیان سعودی برای سرکوب قیام مردم بحرین



از سوی دیگر عباس بوصفوان خبرنگار بحرینی گفت : تظاهرات گسترده در بحرین نشان داد که مردم از وضعیت کنونی ناراضی وخواهان حل و فصل امور هستند .



به گفته وی، بیشتر تدابیر رژیم حاکم برای انتقام گرفتن از تظاهرکنندگان اتخاذ شده است تظاهرکنندگانی که به شیوه مسالمت آمیز خواهان ایجاد اصلاحات ریشه ای و تغییرات واقعی در حکومت هستند به گونه ای که مردم بتوانند در امور کشور مشارکت کنند.



بوصفوان تصریح کرد : برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس نیز مشکلات را حل نخواهد کرد زیرا مطالبات مردم همچنان به حال خود باقی خواهد ماند.



وی درباره لغو وضعیت فوق العاده از ابتدای ماه آینده گفت : قراین نشان می دهد که نیروهای عربستانی همچنان به سرکوب مردم بحرین ادامه خواهند داد .



بوصفوان گفت : سرکوب مردم شیوه ای قدیمی در بحرین است و حکومت پلیسی سابقه ای طولانی در بحرین دارد و به پیش از استقلال این کشور برمی گردد.



رژیم بحرین درپی انتقام گرفتن از همه معترضان اصلاح طلب است و صدها هزار پزشک، مهندس، نماینده پارلمان، سیاستمدار ، استاد دانشگاه، معلم مدرسه، کارگر و تاجر مشمول این امر هستند و پیش بینی می شود رژیم از هر قشری گروهی را برای ترساندن و ارعاب دیگران تحت فشار قرار دهد.



بوصفوان با بیان اینکه "مقامات افراطی رژیم بحرین با کمک نیروهای عربستانی کنترل امور کشور را به دست گرفته اند" اظهار داشت : عربستان از رژیم بحرین حمایت می کند ،زیرا برقراری دموکراسی در این کشور را خط قرمز می داند و از این نگران است که دامنه دموکراسی در بحرین به عربستان نیز گسترش یابد .



وی با بیان اینکه "رژیم بحرین عملاً گوش به فرمان عربستان است " از دولت آمریکا خواست چراغ سبزی را که به رژیم بحرین نشان داده است، خاموش کند زیرا وضعیت کنونی بحرین به نفع هیچ کس نیست و به همگان ضرر خواهد زد.



روایتی دیگر از سیاه‌چالهای آل‌خلیفه



بحرانهای دهه‌های مختلف بحرین با شکنجه شدید بدنی و روحی زندانیان سیاسی همراه بوده است. روشهای شکنجه نیز مختلف است و شامل ضرب و جرح، شوک الکتریکی، جلوگیری از خوابیدن، تهدید به تجاوز جنسی و گاه تجاوز جنسی، اهانت به شخصیت افراد و توهین به مقدسات می شود ولی زندانیان بی توجه به شکنجه های شدید؛ همچنان پایبند به مطالبات خود هستند.



یک روزنامه لبنانی در گزارشی به شکنجه سیستماتیک و منظم مخالفان رژیم آل‌خلیفه توسط ماموران امنیتی اشاره کرده و آورده است : اثبات شکنجه در بحرین کار دشواری نیست؛ زیرا با نگاه کردن به نحوه راه رفتن متهمان پرونده "گروهک براندازی رژیم" در سالن دادگاه ویژه می توان با چشم سر به صحت خبر شکنجه زندانیان پی برد. بیشتر 21 متهم این پرونده ماه اوت سال گذشته بازداشت شدند و اتهام تلاش برای براندازی رژیم و همکاری با کشورهای خارجی به آنها وارد شد و با آغاز اعتراضات مردمی در ماه فوریه آزاد شدند.

عبدالوهاب حسین رئیس جریان "الوفاء" که راه رفتن غیرعادی‌اش حاکی از شکنجه وی بود، در یکی از جلسات پایانی دادگاه ویژه گفت : من برای براندازی رژیم تلاش نکردم زیرا این کار نیاز به کودتای نظامی دارد، ولی خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسن مشیمع دبیر کل جنبش "حق" نیز جزء متهمان این پرونده است.



محمد جواد، دایی نبیل رجب فعال حقوقی بحرین نیز در جلسه دادگاه شلوار خود را بالا زد و آثار شکنجه را برای حاضرین نشان داد ولی نماینده دادستانی کل گفت : "اینجا پزشکی قانونی نیست و پزشکی قانونی درگزارش خود وجود هرگونه زخم داخلی و خارجی در بدن محمد جواد را رد کرده است".



نبیل رجب نیز اعلام کرد محمد جواد به علت فعالیت حقوقی و قرابت خانوادگی با وی بازداشت شده، با شوک الکتریکی شکنجه، به سقف سلول زندان آویزان شده، به شدت کتک خورده است و هم اکنون وضعیت جسمی بسیار بدی دارد و جانش در خطر است .



خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی رژیم بحرین عباس میرزا المرشد برادر ناتنی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی را بازداشت کردند.



شکنجه در زندانها و سیاه‌چالهای رژیم آل‌خلیفه به شدت ادامه دارد و هر روز روایت‌ا و مستندات جدیدی از آن در شبکه‌های خبری و اجتماعی منتشر می‌شود، اما این متحد آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست این موضوع را بپذیرد و قبول کند شکنجه‌ای در کار است. تکذیبی که با موافقت مدعیان دفاع از حقوق بشر نیز روبرو می شود.

وفاداری به‎ رژیم آل خلیفه، ‎شرط ادامه ‎تحصیل دربحرین



به گفته فعالان حامی حقوق بشر در بحرین، مقامات رژیم آل خلیفه، دانشجویان را مجبور کرده‌اند تا یا وفاداری خود را به خاندان سلطنتی نشان دهند یا از دانشگاه اخراج شوند.

جامعه جوانان بحرینی حامی حقوق بشر گزارش داده است که دانشگاه این کشور برنامه‌ای را در دست دارد که به موجب آن تنها دانشجویان طرفدار دولت می‌توانند در دانشگاه تحصیل کنند و هر کس از امضای تعهدنامه وفاداری به خاندان سلطنتی سرباز زند، از تحصیل در تنها مرکز تحصیلات عالیه دولتی بحرین محروم خواهد شد.



در بخشی از این تعهدنامه آمده است : "من اذعان می‌کنم که خودداری از امضای این سند (تعهدنامه) به معنای انصراف از ادامه تحصیل در دانشگاه بحرین خواهد بود".



فعالان بحرینی همچنین می‌گویند دانشگاه به زندانی بزرگ تبدیل شده است که نیروهای امنیتی در همه جای آن حضور دارند و دوربینهای مخفی در قسمتهای مختلف آن نصب شده است.



دانشگاه بحرین تعدادی از دانشجویان را به دلیل شرکت در تظاهرات ضددولتی در محوطه دانشگاه و یا بیان نظراتشان در سایتهای اجتماعی مانند فیس بوک، تعلیق کرده است.خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی بحرین با محاصره ساختمان وزارت کار، دست به بازداشت گسترده کارکنان معترض زدند.



تعطیلی کلاسها در اعتراض به سرکوبگری رژیم آل خلیفه



از سوی دیگر، دانشگاهیان بحرین، امروز کلاسهای درس خود را در اعتراض به سرکوبگری رژیم آل خلیفه تعطیل کردند.



در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز، اقدامات رژیم بحرین ضد رسانه ها و جلوگیری از پوشش خبرهای مربوط به سرکوب و کشتار در این کشور را محکوم کرد.



رسانه ها همچنین از برگزاری تظاهرات در لندن در اعتراض به دخالت عربستان سعودی در بحرین و کمک به رژیم آل خلیفه در سرکوب و کشتار مردم این کشور خبر دادند.

