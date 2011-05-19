استراوس کان از ریاست صندوق بین المللی پول استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، صندوق بین المللی پول از کناره گیری رئیس خود "دومینیک استراوس کان" خبر داد.

وی در بیانیه ای که شب گذشته منتشر کرده ضمن رد اتهام فساد اخلاقی، کناره گیری اش از سمت ریاست صندوق بین المللی پول را اعلام کرده است.

کان با ابراز ناخرسندی از کناره گیری خود تاکید کرده این تصمیم را برای محافظت از خانواده اش و صندوق بین المللی پول اتخاذ کرده است.

در همین حال وکلای استراوس کان بار دیگر درخواست آزادی به قید ضمانت وی را به دادگاه ارائه کرده اند. درخواست نخست آنان با این استدلال که احتمال فرار کان وجود دارد، رد شد.

گفتنی است استراوس کان یکی از نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه است.