جوانگرایی اولویت کمیته داوران است/ 10 داور نامزد حضور در لیگ برتر هستند

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رویکرد کمیته داوران به کارگیری داوران جوان و شایسته در مسابقات لیگ برتر و لیگ‌های مختلف است. در این زمینه ملاک تصمیم گیری ما برای به کارگیری داوران در رده‌های بالاتر، آمادگی و عملکرد داوران خواهد بود.

وی با بیان اینکه "کار جوانگرایی در لیگ برتر را از نیم فصل دوم آغاز کرده‌ایم"، اظهار داشت: مسئولیت سرپرستی کمیته داوران زمانی به بنده واگذار شد که چند داور باتجربه را در اختیار نداشتیم و آقای مرادی هم به تازگی از عرصه داوری خداحافظی کرده بود. به همین دلیل کار جوانگرایی را از همان مقطع آغاز کردیم بطوری که در دیدارهای دور برگشت از وجود داوران جوانی نظیر افشار و خورشیدی را در لیگ برتر استفاده کردیم که خوشبختانه عملکرد خوبی هم داشتند.

عسگری درعین حال تصریح کرد: استراتژی کمیته داوران استفاده از داوران جوان است ولی اعتقاد دارم این کار باید با مطالعه و دقت نظر خاصی انجام شود تا نه خود داور و نه تیم‌ها از بابت این جوانگرایی لطمه نبینند.

نایب رئیس کمیته داوران با اعلام اینکه در فصل آینده حدود 10 داور لیگ دسته اول نامزد قضاوت در لیگ برتر هستند، اظهار داشت: داورانی که در لیگ دسته اول عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند از ناظران ما نمرات بالایی بگیرند، نامزد قضاوت در لیگ برتر هستند و تاکنون چهار داور به فهرست داوران لیگ برتر اضافه شده‌اند.

وی یادآور شد: البته با توجه به حساسیت دیدارهای هفته‌های پایانی لیگ برتر این امکان برای ما فراهم نشد تا از داوران جوان در هفته‌های پایانی استفاده کنیم و ترجیح دادیم با توجه به حساسیت مسابقات داوران باتجربه‌مان را در هفته‌های پایانی به کار بگیریم.

عسگری در خصوص احتمال خداحافظی برخی داوران لیگ برتر که به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، گفت: این تصمیم به خود داوران بستگی دارد و ما کسی را مجبور به خداحافظی نمی کنیم. ما در این زمینه طبق آیین نامه فیفا عمل می کنیم که داوران مجاز هستند تا سن 45 سالگی قضاوت کنند.

وی در پایان گفت: در نظر داریم با پایان یافتن مسابقات لیگ طی مراسمی از داوران برتر لیگ دهم تقدیر کنیم و با برگزاری این مراسم به گونه‌ای قدردان زحمات آنها در طول فصل باشیم.