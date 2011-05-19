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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

صالحی:

بیداری اسلامی منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: بیداری اسلامی منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و مساجد منشأ نضهت های اسلامی جهان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام والمسلمین محمد صالحی شامگاه چهارشنبه در همایش هیئت امنای مساجد، بقاع و اماکن متبرکه همدان اظهار داشت: مساجد در هر مقطع زمانی، خط مقدم انقلاب اسلامی ایران بودند.

وی با بیان اینکه در اصل انقلاب از مساجد آغاز شد، ادامه داد: بیداری اسلامی منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه مساجد باید در انقلاب اقتصادی نیز پیشرو باشند، بیان کرد: بیداری نهضت های اسلامی به هزینه نیاز دارد و یکی از آرمان های انقلاب نیز صرف تمام درآمدها در مسیر پیشرفت است.

صالحی به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز اشاره و عنوان کرد: هدفمند سازی یارانه ها باعث تعادل در قیمت ها و نزدیک شدن آن به قیمت های واقعی شده است.

صالحی افزود: مساجد باید در راستای توجه به هدفمندی یارانه ها برای کاهش هزینه ها اهتمام ورزنده و در این زمینه نیز پیشگام باشند.

نماینده اداره برق استان همدان نیز در این جلسه گفت: در بخش برق پنج تعرفه وجود دارد که مساجد در ردیف بهره مندی از تعرفه های عمومی هستند

منصور ضابطیان افزود: در حال حاضر مصرف برق در بخش های غیرمولد بین دو و نیم تا چهار برابر مصرف جهانی است.

وی با بیان اینکه افزایش چشم گیر وسایل پرمصرف برقی مشکل ساز شده است، گفت: با ادامه این روند تأسیسات برقی هر ده سال یکبار دو برابر شده و حدود 25 هزار مگابایت به نیروگاه ها اضافه می شود.

ضابطیان افزود:طبق آمار 149 روز پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شش درصد کاهش مصرف برق در استان همدان گزارش شده است.

کد مطلب 1315627

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