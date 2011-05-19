سومین جشنواره فرهنگی هنری آب صدای زندگی در قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره فرهنگی هنری آب صدای زندگی در مراسم اختتامیه این جشنواره که شامگاه چهارشنبه در تالار آب شرکت آبفای قم برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و صرفه جویی آن بود که با استقبال و حضور چشم گیر دانش آموزان قمی روبرو شد.



محمد کربلایی با اشاره به اینکه روزانه دو هزار نفر از این جشنواره دیدن ‌کردند اضافه کرد: تعداد شرکت کننده و مراجعه کننده در جشنواره نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.



وی ادامه داد: در جشنواره سال جاری تمام دوره‌های تحصیلی راهنمایی و ابتدایی حضور داشتند که دانش آموزان در رشته‌های سرود، شعر، کاریکاتور، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، طراحی، پوستر و دیگر رشته‌ها با یکدیگر به رقابت پرداختند.



مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای قم اظهار داشت: در کارگاه آموزشی جشنواره ۳۰۰ اثر توسط دانش آموزان شرکت کننده خلق شد و همچنین به تمام شرکت کننده‌های حاضر در جشنواره نیز بسته‌های فرهنگی متنوع در خصوص مصرف بهینه و صرفه جویی آب ارائه شد.



وی افزود: سه هزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری آب صدای زندگی ارسال شد که توسط داوران مورد رسیدگی قرار گرفت و در ‌‌نهایت از ۶۲ اثر بر‌تر تجلیل خواهد شد.



شایان ذکر است جشنواره فرهنگی هنری آب صدای زندگی به مدت سه روز از ۲۰ الی ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری در تالار آب شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد.

