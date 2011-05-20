واردات یک محصول آلمانی به صنعت پتروشیمی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته به طور رسمی با افتتاح سه طرح جدید و دستیابی به دانش فنی تولید سه محصول استراتژیک پتروشیمی، ایران رسما به عنوان یک کشور صاحب لیسانس به جمع دارندگان دانش فنی تولید محصولات پتروشیمی پیوست.

در حال حاضر دانش فنی و لیسانس فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن، تولید سوخت جدید"دی.ام.ای" یا گازوئیل بدون گوگرد از متانول در داخل کشور به طور کامل بومی سازی شده است و پیش بینی می شود به زودی ساخت واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از این دانش بومی در داخل کشور آغاز شود.

در ادامه نهضت بومی سازی دانش فنی و لیسانس تولید محصولات پتروشیمی، هفته جاری پس از دستیابی به دانش فنی تولید یک محصول جانبی پتروشیمی از واردات این محصول شیمیایی خودکفا شده است.

بر این اساس متخصصان ایرانی به دانش فنی تولید محلول آنولیت کارل فیشر کولومتری مورد استفاده در دستگاه کارل فیشر برای اندازه‌گیری آب موجود در مواد مایع، جامد و گاز دست یافته اند.

در حال حاضر این محلول موسوم به "Hydranal-Coulomate A " با قیمتهای بالا توسط شرکت مرک آلمان تهیه می‌شود، در حالی که با انجام همه مراحل ساخت فرمولاسیون در مرکز اراک امکان تامین نیاز آزمایشگاه‌های واحدهای پتروشیمی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها به این محلول وجود دارد.

از سوی دیگر تاکنون آزمون‌های آزمایشگاهی حاکی از کیفیت مطلوب و حتی به مراتب بهتر از نمونه خارجی این محصول دارد و کارشناسان وزارت نفت اظهار کردند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا آلمان بوده و به دلیل قیمت ارزان‌ و کیفیت بهتر به راحتی می‌توان آن را جایگزین نمونه‌های وارداتی کرد.

هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرمولاسیون‌های دیگر و استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر و موثر تر را برای ساخت این محصول در دست بررسی دارد و به زودی محلول کاتولیت کولومتری و محلول کارل فیشر ولومتری ساخت خود را به مشتریان ارائه می‌کند.

در همین حال محمدرضا مقدم معاون پژوهشی وزیر نفت پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای بومی سازی لیسانس و دانش فنی 14 محصول پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، از ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان دانش و لیسانس محصولات پتروشیمی تا دو سال آینده خبر داد.