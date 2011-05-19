دشمن قصد ایجاد فاصله بین مردم و رهبری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه کنگره ملی بزرگداشت علامه سعیدالعلما و ملامحمد اشرفی در دانشگاه نوشیروانی بابل افزود: سرزمین مازندران و خطه شمال عالم خیز بوده و شخصیت های برجسته بسیار ارزشمندی در طول تاریخ تقدیم کرده است و از گذشته های دور تا به امروز در تثبیت جایگاه تشیع بسیار اثر گذار بوده است.

وی گفت: برای تجلیل و تعظیم از علمای بزرگ مازندران باید کنگره های تجلیل از علما بیشتر در استان انجام شود چرا که حقا و انصافا هنوز ارزنده شهدا و عالمان شهیری چون شیخ فضل الله نوری هنوز برای مردم تبیین نشده است.

محمدی گلپایگانی با گریزی بر ابعاد و زوایای زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری پیشنهاد کرد مسئولان استان مازندران کنگره ملی بزرگداشت علامه شیخ فضل الله نوری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز دشمن از طریق ایجاد توطئه و تفرقه در صدد تضعیف جایگاه روحانیت، مرجعیت و رهبری است، ادامه داد: استکبار جهانی می خواهد فاصله بین مردم و روحانیت را از یکدیگر دور کند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه نقش روحانیت در تثبیت و تبیین جایگاه رهبری، مرجعیت و ولایت فقیه بسیار اساسی است، اذعان داشت: برگزاری کنگره های بزرگداشت علما و مشاهیر می تواند در معرفی بیشتر مردم نسبت به این بزرگواران بیشتر شود.

وی به خصوصیات شخصیتی علامه سعیدالعلما اشاره کرد و گفت: مرحوم سعیدالعلما شخصیت بسیار بزرگی بوده و توانسته عهده دار تقویت مقام مرجعیت و مبارزه با گروههای خودساخته انگلیس و وهابیت و بابیت در مازندران و بابل باشد.

محمدی گلپایگانی افزود: احاطه بر فقه و کتب ارزشمند این عالم جلیل القدر در مقوله قیام کربلا و امام حسین بسیار ارزشمند بوده و باید در دانشگاهها و حوزه تدریس شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: مازندران خطه ای عالم پرور و برخوردار از مشاهیر و بزرگان فراوانی بوده که مسئولان استان باید با برگزاری کنگره های تجلیل و بزرگداشت یاد و نام این مشاهیر را سرلوحه فعالیت های کاری و اجرایی خود قرار دهند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در ابتدای سخنانش ضمن ابلاغ پیام سلام مقام معظم رهبری به مردم عالم پرور مازندران و اعضای کنگره در سخنانی به ایراد بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته شورای عالی سیاستگذاری کنگره ملی علامه سعیدالعلما مازندرانی و علامه ملامحمد اشرفی پرداخت.