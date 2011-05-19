۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

وزارت کشور تونس:

همسر و دختر قذافی وارد تونس نشده اند

وزارت کشور تونس اخبار برخی رسانه ها درباره سفر همسر و دختر معمر قذافی دیکتاتور لیبی به این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ناجی الزعیری" سخنگوی وزارت کشور تونس در گفتگو با خبرگزاری آلمان اعلام کرد هیچکدام از اعضای خانواده معمر قذافی تاکنون وارد خاک تونس نشده اند.

وی اخبار برخی رسانه ها درباره سفر صفیه و عائشه همسر و دختر دیکتاتور لیبی به تونس را تکذیب کرد.

خاطرنشان می شود اخیرا برخی روزنامه ها نوشته بودند همسر و دختر معمر قذافی از روز شنبه و از طریق گذرگاه مرزی "راس الجدیر" وارد تونس شده و در هتلی در جزیره "جربه" واقع در 500 کیلومتری پایتخت این کشور اقامت داشته اند. بنا بر اعلام این روزنامه ها صفیه و عائشه روز گذشته از طریق فرودگاه جربه به ایتالیا سفر کرده اند.

