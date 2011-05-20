ورود بزرگترین نفتکش جهان به خلیج فارس/ نفت بدون مشتری نداریم

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با اشاره به ورود بزرگترین کشتی ذخیره سازی نفت جهان به خلیج فارس، گفت: در حال حاضر ساخت یک فروند کشتی نفتکش از نوع " اف.اس.یو" در کره جنوبی مراحل پایانی ساخت را پشت سر می گذارد.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه این نفتکش غول پیکر از ظرفیت ذخیره سازی دو میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام برخوردار است، تصریح کرد: برای ساخت این شناور حدود 300 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.

این مقام مسئول مهمترین وظیفه این نفتکش را ذخیره سازی نفت خام برخی از میادین نفتی ایران در خلیج فارس برای صادرات مستقیم به بازارهای بین المللی عنوان کرد و افزود: به عبارت دیگر این نفتکش اف.اس. یو نقش یک ترمینال صادراتی شناور را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر ساخت این نفتکش به دلیل عدم خرید نفت صادراتی ایران توسط شرکتهای خارجی، توضیح داد: ساخت و راه اندازی این ترمینال شناور صادراتی ربطی به عدم خرید نفت صادراتی ایران ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه هم اکنون روند صادرات نفت ایران در منطقه خلیج فارس روندی عدی دارد، اظهار داشت: در شرایط فعلی هیچ گونه نفتی توسط ایران در خلیج فارس به عنوان نفت بدون مشتری ذخیره سازی نشده است.

زیرکچیان زاده با اعلام اینکه هم اکنون نفت تولیدی سروش و نوروز دارای مشتریان متعددی در بازارهای جهانی است، خاطر نشان کرد: صادراتی نفت تولیدی این دو میدان نفتی بدون کوچکترین وقفه ای ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره پیشتر با تاکید بر اینکه مخازن ذخیره سازی شناور (کشتی ذخیره سازی سورنا) نفت میادین سروش و نوروز در خلیج فارس دائما در حال پر و تخلیه شدن است به مهر گفته بود: هم اکنون بخش عمده ای از تولید نفت میادین سروش و نوروز به پالایشگاه بندرعباس و مابقی آن به برخی از کشورهای آسیایی همچون هند صادر می شود.



به گزارش مهر، از سال 1386 میزان نمک نفت تولیدی سروش و نوروز به کمتر از 30 پی.تی.بی کاهش داده شد که این موضوع افزایش خریداران نفت تولیدی این 2 میدان در خلیج فارس را در پی داشت.



طرح توسعه میادین نفتی سروش و نوروز به صورت قرارداد بیع ‌متقابل با هزینه نهایی بیش از 1.5 میلیارد دلار و با هدف افزایش تولید نفت آنها تا 190 هزار بشکه در روز از سال 1378 به شرکت شل واگذار شده بود.



در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 140 هزار بشکه نفت از این 2 میدان تولید و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

سالهای گذشته طراحی برخی از پالایشگاههای هند بر اساس نفت میادین سروش و نوروز انجام شده که این موضع منجر به امضای قراردادهای بلند مدت برای خرید نفت این دو میدان شده است.