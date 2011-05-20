حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مورد دیدار سوم تیم‎های مهرام و ذوب آهن هیچ چیز مشخص نیست. درست است که مهرام در صورت پیروزی قهرمانی خود را مسجل می‎کند اما چه بسا ذوب آهن با کسب پیروزی کار را به بازی سوم بکشاند.

وی با یادآوری اینکه دیدار چهارم تیم‎های مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابت‎های لیگ برتر نیز بدون فاصله زمانی در اصفهان برگزار می‎شود، تصریح کرد: در مورد این بازی هم احتمال ثبت هرگونه نتیجه‎ای وجود دارد. هم اینکه مهرام ببرد و قهرمان شود و هم اینکه ذوب آهن پیروزی بازی شود و کار را برای تعیین قهرمان به دیدار پنجم بکشاند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: با این شرایط نمی‎توان زمان پایان مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر و اینکه قهرمان در پایان کدام بازی مشخص می‌شود را تعیین کرد. به همین دلیل هیچ برنامه‎ای برای برگزاری مراسم اختتامیه در اصفهان در نظر نگرفته‎ایم. به خصوص اینکه برای برگزاری مراسم اختتامیه حضور تیم سوم یا حداقل نماینده‎ای ازاین تیم لازم است.

نوربخش با اشاره به مرحله رده‎بندی مسابقات لیگ برتر و شرایط دو تیم پتروشیمی و توزین التریک در این مرحله یادآور شد: موقعیت دو تیم مساوی است. طوریکه بدون در نظر گرفتن اینکه در بازی سوم چه نتیجه‎ای رقم می خورد، برگزاری بازی چهارم حتمی است.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: با این شرایط فعلا هیچ برنامه‎ای برای مراسم اختتامیه نداریم و هیچ کاپ و مدالی هم با خود به اصفهان نمی‎بریم. احتمال اینکه پس از پایان کامل مسابقات و مشخص شدن رده‎بندی نهایی همه تیم‌ها مراسمی ویژه تقدیر از تیم‎های برتر و اهدای کاپ و مدال آنها برگزار شود، وجود دارد. این پیشنهاد در فدراسیون مطرح شده و در حال بررسی روی آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز جمعه میان دو تیم مهرام و ذوب آهن در اصفهان برگزار می‎شود. تیم‎های پتروشیمی و توزین الکتریک هم در همین روز برگزار کننده دیدار سوم مرحله رده‌بندی در اصفهان خواهند بود.