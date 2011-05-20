حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مورد دیدار سوم تیمهای مهرام و ذوب آهن هیچ چیز مشخص نیست. درست است که مهرام در صورت پیروزی قهرمانی خود را مسجل میکند اما چه بسا ذوب آهن با کسب پیروزی کار را به بازی سوم بکشاند.
وی با یادآوری اینکه دیدار چهارم تیمهای مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر نیز بدون فاصله زمانی در اصفهان برگزار میشود، تصریح کرد: در مورد این بازی هم احتمال ثبت هرگونه نتیجهای وجود دارد. هم اینکه مهرام ببرد و قهرمان شود و هم اینکه ذوب آهن پیروزی بازی شود و کار را برای تعیین قهرمان به دیدار پنجم بکشاند.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: با این شرایط نمیتوان زمان پایان مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر و اینکه قهرمان در پایان کدام بازی مشخص میشود را تعیین کرد. به همین دلیل هیچ برنامهای برای برگزاری مراسم اختتامیه در اصفهان در نظر نگرفتهایم. به خصوص اینکه برای برگزاری مراسم اختتامیه حضور تیم سوم یا حداقل نمایندهای ازاین تیم لازم است.
نوربخش با اشاره به مرحله ردهبندی مسابقات لیگ برتر و شرایط دو تیم پتروشیمی و توزین التریک در این مرحله یادآور شد: موقعیت دو تیم مساوی است. طوریکه بدون در نظر گرفتن اینکه در بازی سوم چه نتیجهای رقم می خورد، برگزاری بازی چهارم حتمی است.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: با این شرایط فعلا هیچ برنامهای برای مراسم اختتامیه نداریم و هیچ کاپ و مدالی هم با خود به اصفهان نمیبریم. احتمال اینکه پس از پایان کامل مسابقات و مشخص شدن ردهبندی نهایی همه تیمها مراسمی ویژه تقدیر از تیمهای برتر و اهدای کاپ و مدال آنها برگزار شود، وجود دارد. این پیشنهاد در فدراسیون مطرح شده و در حال بررسی روی آن هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز جمعه میان دو تیم مهرام و ذوب آهن در اصفهان برگزار میشود. تیمهای پتروشیمی و توزین الکتریک هم در همین روز برگزار کننده دیدار سوم مرحله ردهبندی در اصفهان خواهند بود.
نظر شما