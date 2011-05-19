مصر؛ ظرفیتی که به دامان اسلام بازگشت/ تفاوتهای فاحش مصر و سوریه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علاءالدین بروجردی شامگاه چهارشنبه در هم اندیشی بررسی تحولات منطقه تحت عنوان بیداری اسلامی در سخنانی، اظهار داشت: زمانیکه در 22 بهمن ماه سال 1357 انقلاب عظیم اسلامی ایران در کشور اتفاق افتاد همه معادلات منطقه به هم ریخته شد.

وی با بیان اینکه در آن زمان دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سرنوشت جهان را رقم می زدند، بیان کرد: در شرایطی که جهان دو قطبی بود یک قدرت بزرگ دیگر با ادعای نه شرقی نه غربی پا به عرصه وجود گذاشت و توسط یک مرد الهی به پیروزی رسید.

انقلاب اسلامی ایران یک پدیده کاملا جدید در ساختار ظالمانه حاکم بر جهان

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک پدیده کاملا جدید در ساختار ظالمانه حاکم بر جهان آن روز بود، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران آتش فشانی بود که تا به امروز هم شعله های آن زبانه می کشد.

بروجردی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران معادلات منطقه را به هم ریخت، افزود: با توجه به رویکرد این انقلاب طبیعی است که هر دو ابرقدرت شرق و غرب کمر همت بستند که هرچه سریعتر این نور الهی را خاموش کنند.

وی به مجموعه توطئه های طراحی شده علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: همه توانمندیهای استکبار جهانی به کار گرفته شد ولی با حمایت امدادهای غیبی و الهی و تدابیر هوشمندانه رهبری انقلاب نتیجه ای به دنبال نداشت.

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مقایسه ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: پیش از انقلاب نفت ما به عنوان یک کشور اسلامی در اختیار رژیم صهیونیستی بود.

بروجردی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحول عظیمی در منطقه رخ داد، بیان داشت: به همین دلیل همه قدرت های جهان علیه این انقلاب بسیج شدند که نقطه عطف این توطئه ها علیه ایران اسلامی جنگ تحمیلی بود.

وی با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی تنها جنگ عراق علیه ایران نبود، افزود: در این نبرد نابرابر همه ابرقدرت های دنیا از جمله آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، هلند، آلمان و فرانسه در کنار عراق قرار داشتند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی کفر با همه قامت خود علیه اسلام و مجموعه جمهوری اسلامی ایران قد علم کرده بود، افزود: دهه اول انقلاب تلاش استکبار برای از بین بردن و شکست ایران اسلامی نتیجه ای به دنبال نداشت و جنگ به پایان رسید.

مصاف هسته ای ایران مصاف سختی بود

بروجردی ادامه داد: در مرحله دوم بعد از اینکه استکبار دید که این انقلاب شکست دادنی نیست تصمیم گرفت ناکارآمدی نظام را به نمایش بگذارد و همه توانمندی آنها صرف شد تا اثبات کنند که اسلام نمی تواند به عنوان یک نظام سیاسی یک مدیریت کارآمد را عرضه کند.

وی با بیان اینکه امروز همه توانمندی کشورهای 1+5 به کار گرفته شده است که ما نتوانیم به عنوان یک قدرت هسته ای در جغرافیای سیاسی منطقه حضور داشته باشیم، تصریح کرد: مصاف هسته ای واقعا مصاف سختی بود ولی با هدایت الهی و خواست نظام مستقل جمهوری اسلامی این امر تحقق یافت.

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جغرافیای سیاسی دیروز و امروز جهان کمتر کشوری پیدا می شود که خودش تصمیم بگیرد، عنوان کرد: در زمینه هسته ای ما در یک گذرگاه مهم برای تصمیم گیری قرار داشتیم.

قراردادهای کشورهای غربی برای ساخت نیروگاه در ایران قبل از انقلاب

بروجردی با یادآوری اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمام امکانات و تجهیزات توسط ابرقدرتها در اختیار ما قرار می گرفت، یادآور شد: پیش از انقلاب این کشورها با ما قرارداد تولید 23 هزار مگاوات انرژی هسته ای را در زمانی منعقد کردند که ما روزانه 6 میلیون بشکه نفت تولید می کردیم.

وی با اشاره به قراداد آلمان در پیش از انقلاب برای تولید انرژی هسته ای با ایران، تصریح کرد: این در حالیست که فرانسه نیز در "دارخوین" قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای با ما منعقد کرده بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ولی با پیروزی انقلاب اسلامی همه چیز را قطع کردند و ما در یک نقطه حساس قرار داشتیم که باید تصمیم می گرفتیم و راه را ادامه می دادیم.

بروجردی با تاکید بر استقلال جمهوری اسلامی ایران در اصرار بر ادامه راه هسته ای، تصریح کرد: این در حالیست که در برخی موارد در داخل کشور کسانی بودند که اشاره می کردند و شاید هنوز هم می کنند که چرا باید برای دستیابی به انرژی هسته ای اینقدر ملت و کشور را دچار مشکل کنیم و قطعنامه بپذیریم و تحریم شویم.

راه دستیابی به انرژی هسته ای را خودمان باید می رفتیم

وی با تاکید بر اینکه نسل آینده ما در کشوری زندگی خواهد کرد که سوخت فسیلی وجود ندارد، یادآور شد: امروز که ما دارای ذخایر عظیم نفتی هستیم و دست قدرتهای غربی به سمت ما دراز است به ما زور می گویند و فشار سیاسی می آورند حال اگر روزی دست ما به طرف این قدرتها دراز باشد چه اتفاقی می افتد.

بروجردی ادامه داد: به طور قطع اگر روزی دست ما برای تامین نیازهایمان به سمت کشورهای غربی و استکباری دراز شود آنها حتما خواهند گفت که قرارداد صلح خاورمیانه را امضا کنید تا ما به شما سوخت هسته ای بدهیم.

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به انرژی هسته ای را خودمان باید می رفتیم، بیان داشت: امروز به فضل الهی به تمام مراحل تهیه سوخت هسته ای از استخراج اورانیوم گرفته تا غنی سازی به شهادت آژانس انرژی اتمی مسلط هستیم.

بروجردی با تاکید بر ایران ملت ایران تفکر وابستگی به قدرتهای بزرگ را دور ریخته است، بیان داشت: امروز با همین تفکر است که ایران اسلامی در اوج اقتدار و عزت قرار دارد.

وی با اشاره به توان نظامی ایران، بیان داشت: امروز ایران اسلامی علاوه بر ساخت جنگنده های کبرا و اف 14 قادر به ساخت و تولید خانواده موشک های شهاب شده است که این موضوع حکایت از توان ایران اسلامی در این عرصه دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الگوگیری کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته موفق شده است که به بهترین شکل ممکن کارآمدی نظام را در انظار جهانیان به نمایش بگذارد.

در کشور مصر تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاده است

بروجردی همچنین به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای منطقه از جمله مصر اشاره کرد و یادآور شد: مصریها یک ملتی با تمدن عظیم چندین هزار ساله و اسلامی و فاطمی هستند.

وی با اشاره به وجود 130 موقعیت اهل بیتی در قاهره، بیان داشت: چنین ملتی با این سابقه تمدنی کارشان به جایی رسید که در راس آنها مبارکی حضور داشت که نوکر تمام عیار صهیونیست بود.

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماجرای تلخ غزه ما شاهد این بودیم که کانالهای زیرزمینی با احداث دیواری به عمق 20 متر بر روی مردم غزه بسته شد.

بروجردی با بیان اینکه امروز در کشور مصر تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاده است، افزود: مبارک و دو فرزندش و همچنین خانواده مبارک در زندان هستند و ساختار مصر که ساختاری تعریف شده توسط آمریکا بود از هم فروپاشیده است.

وی با اشاره تظاهرات میلیونی مردم مصرف در جمعه گذشته، بیان داشت: در این تظاهرات مردم مصر یک فریاد بلند علیه رژیم صهیونیستی به مانند ملت ایران سردادند که در نتیجه آن سفیر اسرائیل از مصر فرار کرد و امروز راه رفح باز است.

بروجردی قطع صادرات گاز به اسرائیل از سوی مصر را از دیگر دستاوردهای انقلاب مردم مصر خواند و گفت: امروز با پیروزی انقلاب مردم مصر یک ظرفیت عظیم به دامان اسلام برگشته است.

تلاش های آمریکا و اسرائیل برای آشوب در سوریه

وی به تحولات سوریه نیز اشاره کرد و گفت: امروز آمریکا و اسرائیل در یک پاتک به تحولات سیاسی مصر و تغییر موازنه قدرت در منطقه با ایجاد یک مرکز در اردن نسبت به ایجاد آشوب در سوریه اقدام کرده اند.

بروجردی به تفاوت های موضع ایران در مقابل مصر و سوریه اشاره کرد و گفت: سوریه محور ایستادگی در مقابل صهیونیست هاست و در سالهای طولانی گذشته از گروههای فلسطینی و حزب الله لبنان حمایت کرده و در مقابل اسرائیلیها ایستاده است.

مصر یک کشور مزدور بود؛ سوریه یک کشور مبارز است

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تبلیغات رادیوهای بیگانه پیرامون موضع ایران در مورد سوریه، یادآور شد: تفاوت سوریه با مصر این است که مصر یک کشور مزدور بود ولی سوریه یک کشور مبارز است و طبیعی است که ما از یک کشور انقلابی، مبارز و مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می کنیم.

آمریکا به دنبال ایجاد نظام های وابسته در لیبی و یمن

بروجردی همچنین به تحولات لیبی و یمن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه عاقبت این تحرکات نیز مشخص است، افزود: با توجه به اینکه ساختار حاکم بر این کشورها یک نظام قبیله ای است و قبایل مسلح هستند آمریکایی ها به دنبال ایجاد یک جنگ داخلی در این کشورها می باشند.

وی با تاکید بر اینکه امروز لیبی دوپاره شده است، تصریح کرد: ما امروز با لیبی طرابلس و لیبی بن قاضی و همچنینی لیبی قذافی و لیبی مخالفین قذافی مواجه هستیم.

سیاست "یکی به نعل؛ یکی به میخ" آمریکا در لیبی

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا در این کشورها به دنبال این است که "یکی به نعل بزند و یکی به میخ"، تصریح کرد: علی رغم مصوبه شورای امنیت و حضور ناتو در منطقه آمریکا به دنبال این است که نظام انقلابی و مردم را هر چه بیشتر به خود وابسته کند.

بروجردی ادامه داد: آمریکا به دنبال این است که در دقیقه 90 وقتی که خواستند قذافی را از بین ببرند تشکلاتی روی کار بیاید که به آنها وابسته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ مصرف قذافی و علی عبدالله صالح گذشته است، بیان داشت: آمریکا به دنبال ایجاد یک نظام وابسته در این کشورها است.

رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به فقدان یک رهبری واحد و الهی در جریان این حرکت های مردمی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این کشورها یک رهبری بابصیرت وجود ندارد.

بیداری اسلامی به اروپا منتقل خواهد شد

بروجردی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی در منطقه یک واقعیت است، تصریح کرد: این بیداری در پی تحولات چند ده ساله و آموزه های عملی نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه شکل گرفته است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون حرکت این بیداری تا قلب اروپا، افزود: به طور قطع این بیداری منتقل خواهد شد چرا که ملت های اروپایی نیز انسان هستند و فطرت دارند و وقتی ببینند که این میزان فریب تبلیغاتی وجود دارد و دولت هایشان دورغ می گویند به طور قطع این بیداری در میان آنها نیز شکل خواهد گرفت.