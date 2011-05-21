زمان اعلام نتایج کنکور دکتری آزاد/ ظرفیت پذیرش و زمان دعوت به مصاحبه

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پاسخنامه های تشریحی کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هنوز در اختیار استادان و گروه های تخصصی برای تصحیح قرار دارد.

وی افزود: زمانی که نمرات کتبی استخراج شد، بار دیگر برای گروه های تخصصی ارسال می کنیم تا افراد دعوت به مصاحبه تعیین شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با زمان نهایی پذیرفته شدگان مرحله اول برای مصاحبه تاکید کرد: پیش بینی مان این است از اواخر تیرماه به تدریج از پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه کنیم.

سجادی جاغرق در ارتباط با تعداد نهایی پذیرفته شدگان اظهار داشت: حدود 10 درصد پذیرفته شدگان یعنی 23 هزار نفر پذیرفته خواهند شد. البته این 23 هزار نفر شامل استعدادهای درخشان نیز می شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از زمان اعلام نهایی نتایج پذیرفته شدگان کنکور دکتری این دانشگاه خبر داد و گفت: از نیمه دوم شهریور ماه 90 بخش اعظم پذیرفته شدگان را معرفی می کنیم.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 28 و 29 بهمن ماه 89 در 29 واحد دانشگاهی کشور و در 270 رشته محل برگزار شد. در این کنکور 10 درصد به تعداد رشته / محل های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شده است.