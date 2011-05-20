به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور حداکثر تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. پس از آن بهترینهای این رقابتها به اردوی تیم ملی فراخوانده میشوند تا کار خود را برای آمادهسازی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آغاز کنند.
"وسلین ماتیچ"، سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان در مورد تعداد بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم گفت: حداقل 30 بازیکن برای مرحله نخست اردوی آماده سازی شناسایی شده و دعوت خواهند شد اما احتمال اینکه تعداد دعوت شدگان به این مرحله از اردو بیشتر هم شوند، وجود دارد.
وی با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا و حضور مهرام در این رقابتها یادآور شد: البته بازیکنانی که در ترکیب مهرام حضور دارند با غیبت به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد. اما در غیاب این دسته از بازیکنان، دیگر اردونشینان کار آمادهسازی خود را دنبال خواهند کرد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد که دعوتشدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال پس از اتمام کامل رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور معرفی خواهند شد.
تیم ملی بسکتبال برای دفاع از عنوان قهرمانی و کسب سهمیه المپیک در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا شرکت میکند. این مسابقات 26 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود.
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