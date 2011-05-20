تاثیر بحران اقتصادی بر بازار کن/ برای تولید آثار مشترک مذاکره کردیم

محمدرضا عباسیان مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری که هم اکنون در بازار فیلم شصت و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن حضور دارد، درباره فعالیت‌های صورت گرفته این موسسه به خبرنگار مهر گفت: بحران اقتصادی که چند سال اخیر در دنیا به وجود آمده است، باعث شده تولیدات کم و بحث خرید تلویزیون‌ها نیز به صورت محدود انجام شود. بودجه به دلیل مشکلات اقتصادی پایین آمده و به همین دلیل بازارهای فیلم کمی آرام است.

وی افزود: در بحث فروش و عرضه، موسسه رسانه‌های تصویری در این بازار ملاقات‌ها و زایزنی‌های بسیار انجام داده است. در همین راستا توافق اولیه برای فروش یک بسته از محصولات سینمایی به یک شبکه معتبر آسیای جنوب شرقی انجام دادیم. در حال حاضر 30 فیلم از بخش خصوصی در اختیار موسسه رسانه‌های تصویری است که طبق این توافق قرار است 10 فیلم از میان آنها توسط این شبکه انتخاب و خریداری شود.

عباسیان درباره حضور فیلم‌های این موسسه در جشنواره‌های بین‌المللی گفت: ارتباطاتی با جشنواره‌های الف دنیا برای حضور فیلم‌هایی که در اختیار موسسه قرار دارد برقرار کردیم، پیش از این در جشنواره برلین همین اقدامات را انجام داده بودیم.

غرفه موسسه رسانه‌های تصویری در بازار کن

وی ادامه داد: برای چهار فیلم "اینجا بدون من" بهرام توکلی، "آقا یوسف" علی رفیعی، "برف روی شیروانی داغ" محمد هادی کریمی و "آدمکش" رضا کریمی نمایش‌هایی را در بازار کن برگزار کردیم که با استقبال خوبی روبرو شد و برای این آثار با جشنواره‌های مختلف رایزنی کردیم.

عباسیان در ادامه بیان کرد: بر اساس رایزنی‌های انجام شده فیلم "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا برای حضور در جشنواره داکا بنگلادش قطعی شده است و عنوان یک فیلم دیگر ایرانی نیز به زودی در این جشنواره مشخص خواهد شد. همچنین حضور فیلم "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی در بخش مسابقه جشنواره فیلم تائورمینای ایتالیا نیز قطعی شد.

مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری درباره بحث خرید محصولات سینمایی از کشورهای دیگر در این بازار گفت: 10 انیمیشن سینمایی از کمپانی‌های مختلف برای عرضه در شبکه نمایش خانگی خریداری شده است. همچنین گفتگوهای مقدماتی برای برگزاری هفته فیلم در انگلیس و تایوان با توجه به تجربه موفقی که در دانمارک داشتیم، انجام دادیم.

وی درباره اقدامات موسسه رسانه‌های تصویری درباره تولیدات مشترک عنوان کرد: یکی از ماموریت‌هایی که به موسسه رسانه‌های تصویری واگذار شده است، پیگیری تولیدات مشترک با کشورهای خارجی است. این موضوع از دغدغه‌های شخصی من بوده است تا بتوانیم بخش بین‌الملل سینمای ایران را احیا کنیم. در همین راستا با یک شرکت انگلیسی مذاکراتی برای یک فیلم تولید مشترک داشته‌ایم.

عباسیان ادامه داد: در جشنواره برلین با یک شرکت آلمانی برای تولید فیلمی با موضوع جنگ عراق قرارداد بستیم که محمدرضا گوهری فیلمنامه‌نویس سینمای ایران برای سفر تحقیقاتی در کشور آلمان است. در جشنواره برلین با یک شرکت امریکایی برای ساخت یک فیلم درباره موضوع زن ایرانی قرارداد بستیم و در جشنواره فجر سال گذشته با کشورهای لبنان و هند درباره تولید فیلمی با موضوع جنگ غزه به توافق رسیدیم.

وی افزود: اما در جشنواره کن با یک شرکت انگلیسی برای ساخت فیلمی با موضوع مهاجرت یک خانواده ایرانی توافقی داشتیم. سرمایه گذاری‌ها در این بخش‌ها مشترک است. عوامل از هر دو کشور حضور دارند و موضوعاتی که قرار است در این تولیدات مشترک مطرح شود، باید مورد نظر اهداف نظام جمهوری اسلامی باشد.

