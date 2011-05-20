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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

کانون کتاب‌های ناشران کودک و نوجوان را می‌خرد

کانون کتاب‌های ناشران کودک و نوجوان را می‌خرد

به گفته مدیر فروش و بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مرکز برای خرید کتاب از ناشران حوزه کودک و نوجوان اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی در این‌باره توضیح داد: این اقدام به ‌منظور حمایت از ناشران کتاب کودک و نوجوان، توزیع کتاب‌های مناسب بین اعضای کتابخانه‌های کانون و ارایه در فروشگاه‌های کانون در سراسر کشور صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: کتاب‌های معرفی‌شده از سوی ناشران در شورای خرید کتاب در مدیریت بازرگانی ارایه خواهد شد و درصورت کسب حدنصاب امتیاز خریداری می‌شوند.

محمدی توضیح داد: خرید کتاب برای کتابخانه‌ها‌ی مراکز کانون پرورش فکری نیز مستلزم تایید شورای کتاب مدیریت آفرینش‌های ادبی معاونت ‌فرهنگی کانون پرورش فکری است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1389 بیش ‌از 54 هزار جلد کتاب از 46 ناشر حوزه کودک و نوجوان خریداری کرد.
کد مطلب 1315690

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