حمیدرضا صمدزاده، سرپرست تیم بسکتبال مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حامد حدادی یکی از گزینه‌های اصلی برای شرکت در مسابقات باشگاه‎های آسیا به عنوان یار کمکی است، اظهارداشت: مذاکرات اولیه در این زمینه را با این بازیکن انجام داده‎ایم. در صحبت‎های مطرح شده و رایزنی‎های انجام شده مشکلی وجود نداشت با این حال نهایی شدن جذب حدادی به تصمیم وی و موقعیتش در آمریکا بستگی دارد.

وی تصریح کرد: حتی به حامد حدادی پیشنهاد حضور در ترکیب مهرام برای شرکت در لیگ برتر 90 را هم داده‎ایم. حامد با هر دو پیشنهاد ما برای همراهی در رقابت‎های باشگاه‌های آسیا و ایران موافقت ضمنی داشته اما هنوز قراردادی در این زمینه منعقد نشده است.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام با یادآوری اینکه ظاهرا هنوز چند روز به اتمام قرارداد حامد حدادی با تیم ممفیس گریزلیز باقی مانده است، ادامه داد: البته با پایان کار این تیم در لیگ NBA عملا کار حدادی هم در مسابقات حرفه‎ای آمریکا تمام شده است، بنابراین حدادی از نظر قانونی مشکلی برای بازگشت به ایران و پیوستن به مهرام ندارد مگر اینکه قرارداد جدیدی منعقد کند.

صمدزاده با بیان اینکه مسئولان ممفیس هم صحبت‎هایی برای تمدید قرار با حامد حدادی داشته‎اند، یادآور شد: اگر حدادی با این تیم یا تیم دیگری در آمریکا قرارداد منعقد کند، پیوستنش به مهرام بعید به نظر می‎رسد در غیر این صورت مشکلی برای در اختیار داشتن این بازیکن نداریم.

وی تاکید کرد: مهرام از نظر مالی و مبلغ قرارداد هیچ مشکلی برای جذب حامد حدادی ندارد. فقط اینکه نتیجه رایزنی‎های ما به تصمیم خود حامد برای ماندن یا نماندن در لیگ حرفه‌ای آمریکا بستگی دارد. به هر حال قانون NBA به هیچ یک از بازیکنان شاغل در این لیگ اجازه حضور همزمان در تیم دیگری - حتی به عنوان یار کمکی و در زمان تعطیلات NBA - نمی‌دهد.

سرپرست مهرام با اشاره به اینکه این تیم سال گذشته هم خواستار در اختیار داشتن حدادی برای شرکت در مسابقات باشگاه‌های آسیا (قطر) بود، گفت: آن زمان مشکلات اینچنینی مانع از جذب حدادی شد چون برای در اختیار گرفتن او طی کردن مراحل قانونی زیاد و گرفتن رضایتنامه از ممفیس لازم بود.

وی اظهارداشت: در هر صورت اگر قرارداد جدیدی توسط حدادی در آمریکا منعقد نشود پیوستن این بازیکن به مهرام و حضورش در مسابقات باشگاه‌های آسیا و لیگ آینده قطعی است.

حمیدرضا صمدزاده در مورد دیگر گزینه مهرام برای همراهی این تیم به عنوان یار کمکی گفت: پس از پایان مسابقات لیگ برتر گزینه‌های مورد نظر را معرفی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا خردادماه در مانیل فیلیپین برگزار می‎شود. مهرام مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.