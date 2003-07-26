فيلمبرداري فيلم "كودكانه " اواسط مردادماه كليد مي خورد

به گزارش خبرنگارهنري" مهر"، اين فيلم با مضموني كودكانه به داستان دوبچه و رويدادهايي با محوريت آنها مي پردازد و در مرحله پيش توليد است.

فيلم "كودكانه " قرار است كه براي حضور در جشنواره بين اللملي فيلمهاي كودكان و نوجوانان كه مهرماه در اصفهان برگزار مي شود ، آماده شود.

بر اين اسا س تاكنون حضور "جهانبخش سلطاني " به عنوان بازيگر در اين طرح سينمايي مشخص شده و ساير عوامل نيز بزودي تعيين مي شوند.