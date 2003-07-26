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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۵۲

فيلمبرداري فيلم "كودكانه " اواسط مردادماه كليد مي خورد

فيلمبرداري فيلم "كودكانه " اواسط مردادماه كليد مي خورد

فيلمبرداري فيلم سينمايي "كودكانه " به كارگرداني مسعود كرامتي و تهيه كنندگي امين تارخ از اواسط مردادماه آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگارهنري" مهر"، اين فيلم با مضموني كودكانه  به  داستان  دوبچه و رويدادهايي با محوريت آنها مي پردازد و در مرحله پيش توليد است. 
 فيلم "كودكانه "  قرار است  كه  براي  حضور در جشنواره  بين اللملي فيلمهاي كودكان  و نوجوانان كه مهرماه  در اصفهان برگزار مي شود ، آماده شود.
بر اين اسا س تاكنون  حضور "جهانبخش سلطاني " به  عنوان بازيگر در اين طرح سينمايي مشخص شده و ساير عوامل  نيز بزودي تعيين مي شوند.

کد مطلب 13157

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