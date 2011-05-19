28 کشته در انفجارهای سه گانه کرکوک / بیشتر قربانیان نیروهای پلیس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، یک منبع در پلیس کرکوک امروز پنجشنبه گفت : پس از انفجار بمب در پارکینگ خودروها که نزدیک اداره پلیس شهر قرار دارد، نیروهای امنیتی با هدف انجام تحقیقات لازم در مکان وقوع حادثه وارد عمل شدند که همان موقع، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده منفجر شد که سبب کشته و زخمی شدن دهها نفر از نیروهای پلیس و غیر نظامیان شد و خسارتهای گسترده ای نیز به اماکن و منازل وارد کرد.



پس از وقوع این دو انفجار، انفجار دیگری در نزدیکی منزل "زاله نفتجی" نماینده پارلمان عراق از فهرست العراقیه وابسته به ایاد علاوی در مجاورت ساختمان استانداری کرکوک رخ داد.



به گفته یک منبع در پلیس کرکوک، آخرین آمار کشته ها و مجروحان این انفجارها به بیش از 28 کشته و دهها زخمی نفر رسیده است.



روایت شبکه بی بی سی عربی



شبکه خبری بی بی سی عربی در گزارشی از وقوع سه انفجار در کرکوک واقع در شمال عراق خبر داده است، بر اساس این گزارش، بیشترین قربانیان را نیروهای پلیس تشکیل می دهند.



یک منبع در پلیس عراق از کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر خبر داده است؛ انفجارهای سه گانه در نزدیکی اداره پلیس و مرکز تحقیقات جنایی رخ داده است.



شبکه های الجزیره و العربیه پیشتر از وقوع دو انفجار و کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن 70 نفر دیگر خبر داده بود.