اشکالات بازرسان AFC به دو ورزشگاه لیگ برتر/ ابهام در سهمیه ایران!

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : در بازدیدی که بازرسان AFC از دو ورزشگاه دستگردی تهران و شهید بهشتی بوشهر به عنوان ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات تیم های استیل آذین و شاهین بوشهر داشتند ایراداتی را به وضعیت جایگاه خبرنگاران ، مسیرهای ورودی و خروجی تماشاگران و رختکن تیم ها وارد دانستند و خواستار رفع این اشکالات شدند.

محمدی تصریح کرد: متاسفانه اغلب ورزشگاه های میزبان لیگ برتر در شهرستانها نیز با مشکلات سخت افزاری روبرو هستند که امیدواریم در فرصتی که AFC در اختیار ما قرار خواهد داد این مشکلات به حداقل برسد تا بتوانیم امتیازات بیشتری را برای کسب سهمیه بدست آوریم .

وی با بیان اینکه وضعیت سهمیه کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا مشخص نیست و همه چیز به امتیازات بازرسان AFC از لیگ ایران بستگی دارد ، اظهار داشت : بازرسان AFC پس از جمع آوری اطلاعات لازم پیرامون باشگاه های لیگ برتر طی گزارشی مستندات خود را به کمیته لیگ حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه خواهند کرد تا پس از بررسی و مقایسه های لازم سهمیه ایران تا سال 2014 در نشست آذر ماه جاری مشخص کنند.

رئیس سازمان لیگ در عین حال داشتن چهار سهمیه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را حق فوتبال ایران دانست و گفت: فوتبال ایران بواسطه میزان علاقمندی ، برخورداری از امتیاز تماشاگر و کیفیت فوتبال در مقایسه با کشورهای غرب و حتی شرق آسیا استحقاق داشتن 4 سهمیه را دارد.

محمدی در پایان یادآور شد: در مرحله اول امتیاز بندی لیگ قهرمانان آسیا برای سال 2009 ، لیگ ایران موفق شد از سقف 500 امتیاز تعیین شده به 340 امتیاز و حدود 68 درصد امتیازات تعیین شده دست یابد ولی بر اساس شاخص های جدید لیگ قهرمانان آسیا تا سال 2012 ، لیگ ایران تاکنون از سقف 800 امتیازتعیین شده به 598 امتیاز و درحدود 74 درصد امتیازات دست یافته که امیدواریم در بازدید اخیر بازرسان AFC با افزایش این امتیازات و نزدیک شدن به استانداردهای تعیین شده بتوانیم 4 سهمیه کشورمان را در آسیا تکرار کنیم.