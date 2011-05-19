تقدیر وزیر آموزش و پرورش از استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با اهدای لوحی به استاندار آذربایجان غربی از تلاش ها و خدمات وحید جلال زاده در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در استان تقدیر کرد.

در این لوح تقدیر آمده است، استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، شوراهای آموزش و پرورش تبلور حضور و تحقق اراده مردم در عرصه تعلیم و تربیت می باشند که دلهای پراکنده را از مهر آکنده می کنند، پیرایه نفاق می زدایند و زیور وفاق می آرایند و راه تعمیق بصیرت و تعالی معنوی و علمی فرزندان ایران اسلامی را به روی آنان می گشایند. درود بر شما که چشمه سار وجودتان آکنده از زلال صداقت و صمیمیت است. شمایی که خلعت زیبای خدمت به بندگان صالح خداوند را به تن کرده و بی هیچ توقع، کمر همت بسته اید تا خدمتی درخور و شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزانی دارید.

در بخش دیگر از این لوح تقدیر ذکر شده است: از آنجا که شیوه مدیریت، تلاش خالصانه و حضور موثر شما در شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی منجر به تصویب برنامه های متعددی از جمله تقدیر از دانش آموزان رتبه های برتر و پذیرفته شده دانشگاه های ممتاز کشور با هدف ارتقای جایگاه آموزش و پرورش که باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان آن استان شده است؛ بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی ابراز می نمایم.دوام توفیقات و سلامتی کامل شما را در ادامه خدمت صادقانه به اسلام، انقلاب اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال "جهاد اقتصادی" از خالق هستی خواستارم.