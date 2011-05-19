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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

تقدیر وزیر آموزش و پرورش از استاندار آذربایجان غربی

تقدیر وزیر آموزش و پرورش از استاندار آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش با اهدای لوحی از خدمات استاندار آذربایجان غربی به دلیل ارتقای جایگاه این نهاد در استان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با اهدای لوحی به استاندار آذربایجان غربی از تلاش ها و خدمات وحید جلال زاده در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در استان تقدیر کرد.

در این لوح تقدیر آمده است، استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، شوراهای آموزش و پرورش تبلور حضور و تحقق اراده مردم در عرصه تعلیم و تربیت می باشند که دلهای پراکنده را از مهر آکنده می کنند، پیرایه نفاق می زدایند و زیور وفاق می آرایند و راه تعمیق بصیرت و تعالی معنوی و علمی فرزندان ایران اسلامی را به روی آنان می گشایند. درود بر شما که چشمه سار وجودتان آکنده از زلال صداقت و صمیمیت است. شمایی که خلعت زیبای خدمت به بندگان صالح خداوند را به تن کرده و بی هیچ توقع، کمر همت بسته اید تا خدمتی درخور و شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزانی دارید.

در بخش دیگر از این لوح تقدیر ذکر شده است: از آنجا که شیوه مدیریت، تلاش خالصانه و حضور موثر شما در شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی منجر به تصویب برنامه های متعددی از جمله تقدیر از دانش آموزان رتبه های برتر و پذیرفته شده دانشگاه های ممتاز کشور با هدف ارتقای جایگاه آموزش و پرورش که باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان آن استان شده است؛ بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی ابراز می نمایم.دوام توفیقات و سلامتی کامل شما را در ادامه خدمت صادقانه به اسلام، انقلاب اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال "جهاد اقتصادی" از خالق هستی خواستارم.

کد مطلب 1315720

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