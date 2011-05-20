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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نماز عبادتی ناب و خالصانه بدرگاه خداوند متعال به منظور شکرگزاری و راز و نیاز بی‌واسطه بنده و خالق است، اقامه این عمل عبادی به جماعت برکات آن را بسیار افزونتر خواهد کرد.

آیه روز:

وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ .

و میان آنان و میان آبادانیهایى که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهاى متصل به هم قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم در این [راه]ها شبان و روزان آسوده‏خاطر بگردید .

سوره سبأ، آیه 18

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

اَلصَّلاةُ مِن شَرائِعِ الدّینِ وَ فیها مَرضاةُ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَ هِىَ مِنهاجُ النبیاءِ وَ لِلمُصَلّى حُبُّ المَلائِکَةِ وَ هُدىً و ایمانٌ وَ نورُ المَعرفَةِ وَ بَرَکَةٌ فِى الرِّزقِ.

نماز، از آیین‏هاى دین است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پیامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزى است.

خصال، ص 522، ح 11

کد مطلب 1315723

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