جشنواره عشایری در ابرکوه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، به مناسبت 29 اردیبهشت ماه، سالروز بسیج عشایر، جشنواره بسیج عشایر در منطقه ویژدانه در 25 کیلومتری روستای اسفند آباد از پیش از ظهر پنج‌ شنبه رسما آغاز به کار کرد.

در این جشنواره یک روزه که با حضور خانواده های شهدا، بسیجیان و مسئولان برگزار می شود، برنامه های متنوعی به اجرا در خواهد آمد.

بازیهای بومی محلی، مسابقات تیراندازی با اسلحه ساچمه ای عشایری، اسب سواری و اجرای موسیقی سنتی از جمله برنامه های این جشنواره است .

مسابقه مقاله نویسی با موضوع نقش عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی و مسابقه نقاشی در بین دانش آموزان عشایر از دیگر برنامه های این روز است .

175 خانواده عشایر با 800 هزار راس دام شامل بز و گوسفند در ابرکوه زندگی می کنند .

این عشایر متعلق به روستاهای هارونی، ده عرب و فراغه ابرکوه هستند که عشایر منطقه هارونی به زبان عربی تکلم می کنند .

ابرکوه تنها شهرستان استان یزد است که از جمعیت عشایری برخوردار است.