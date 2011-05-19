دو درصد سهم اشتغالزایی استان تهران به شهرستان قدس رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قدس، علی جهانبخشی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه شهرستان قدس گفت: براساس سیاستی که استان از سال گذشته اعمال می کند، سهم دستگاه ها در اشتغالزایی به تفکیک احصا شده و به هر شهرستان هم ابلاغ می شود که سهم اختصاص یافته به شهرستان قدس در سال جاری شش هزار و 464 نفر است.

وی با بیان اینکه این تعداد اشتغالزایی، دو درصد از سهمیه اشتغالزایی کل استان تهران را شامل می شود، افزود: برای اطمینان از توانمندی هر دستگاه اجرایی و با توجه به اعداد و آماری که ارائه شده، طرحی را جهت رسیدن به سطح مشخص شده تدوین و مورد ارزیابی و راست آزمایی قراردادیم و زمان بندی لازم را تعیین کردیم.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان قدس تصریح کرد: در جلسات ماهانه کارگروه اشتغال شهرستان که در طول سال جاری تشکیل خواهد شد، ادارات و دستگاه های اجرایی موظف به ایجاد اشتغال به نسبت سهمی که برای ایشان مقرر شده، هستند و لازم است در جلسات گزارش کار ارائه نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد سهم اختصاص یافته برای اشتغال در قدس قبل از پایان سال جاری تحقق یابد و حتی افزایش نیز پیدا کند.

تا کنون امکان جذب و اشتغال 45 نفر محقق شده است

فرماندار قدس تأکید کرد: خوشبختانه از ابتدای سال، کار ایجاد اشتغال شروع شده و اولویت را برای فرزندان شهدا و ایثارگران قرار دادیم و تا کنون امکان جذب و اشتغال 45 نفر محقق شده است.

وی ایجاد شغل پایدار و با ثبات و بیمه شدن شاغلان را از اهداف اصلی کارگروه اشتغال اعلام کرد و گفت: چه در بخش خصوصی و غیرخصوصی و تعاونی و چه بخش های اداری، باید شاغلین از ثبات شغلی خود مطمئن باشند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان قدس، تعداد اشتغالزایی در سال گذشته در شهرستان را حدود پنج هزار نفر ذکر کرد و ادامه داد: امیدواریم امسال بتوانیم بهتر از قبل به مردم شریف خدمت رسانی کنیم و به رغم همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، در ایجاد شغل برای متقاضیان به ویژه جوانان موفق شویم.

توزیع تعهد اشتغال سال 1390 شهرستان قدس

وی سهمیه تعهد شده دستگاه ها در سال 90 را این گونه اعلام کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 150 نفر،

سازمان جهاد کشاورزی 1206 نفر، کمیته امداد امام خمینی(ه) 203 نفر، سازمان بازرگانی 1380 نفر، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی 60 نفر، اداره تربیت بدنی 111 نفر، اداره تعاون 903 نفر، سازمان بهزیستی 50 نفر و دانشگاه علوم پزشکی 1300 نفر.