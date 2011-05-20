  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۴

به کارگردانی شایسته/

"من همسرش هستم" اوایل هفته کلید می‌خورد

"من همسرش هستم" اوایل هفته کلید می‌خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "من همسرش هستم" اولین فیلم مصطفی شایسته در مقام کارگردان اوایل هفته آینده در تهران شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حضور نیکی کریمی، مصطفی زمانی، میترا حجار، لادن طباطبایی و نیکا خسروآبادی در این فیلم قطعی شده است. البته بازیگران دیگری نیز به گروه اضافه خواهند شد.

در خلاصه داستان "من همسرش هستم..."آمده است: یک زوج جوان به واسطه اتفاقی که برایشان می‌افتد، دچار یک مشکل پیش‌بینی نشده در زندگی خانوادگی خود می‌شوند...

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، نویسنده فیلمنامه: نازنین لیقوانی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: سودابه خسروی، مدیر تولید: محمد شایسته، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری، دستیار کارگردان: سعید پاکستانی، دستیار اول فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، نورپرداز: کوهیار کلاری، عکاس: علی نیک‌رفتار، مدیران تدارکات: محمود اتحادی، آرش صالحی، امور مالی: مژده باقی، امور اداری:‌ لیلا منفرد، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته. محصول هدایت فیلم.

مصطفی شایسته تهیه‌کنندگی فیلم‌های "بی‌پولی"، "بوتیک"، "کنعان"، "کافه ستاره" و.... را برعهده داشته است.

کد مطلب 1315750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها