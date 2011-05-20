به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حضور نیکی کریمی، مصطفی زمانی، میترا حجار، لادن طباطبایی و نیکا خسروآبادی در این فیلم قطعی شده است. البته بازیگران دیگری نیز به گروه اضافه خواهند شد.

در خلاصه داستان "من همسرش هستم..."آمده است: یک زوج جوان به واسطه اتفاقی که برایشان می‌افتد، دچار یک مشکل پیش‌بینی نشده در زندگی خانوادگی خود می‌شوند...

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، نویسنده فیلمنامه: نازنین لیقوانی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: سودابه خسروی، مدیر تولید: محمد شایسته، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری، دستیار کارگردان: سعید پاکستانی، دستیار اول فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، نورپرداز: کوهیار کلاری، عکاس: علی نیک‌رفتار، مدیران تدارکات: محمود اتحادی، آرش صالحی، امور مالی: مژده باقی، امور اداری:‌ لیلا منفرد، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته. محصول هدایت فیلم.

مصطفی شایسته تهیه‌کنندگی فیلم‌های "بی‌پولی"، "بوتیک"، "کنعان"، "کافه ستاره" و.... را برعهده داشته است.