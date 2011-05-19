پنج هزار بانوی همدانی در جشن میلاد حضرت فاطمه (س) شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه ستاری نوید در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: این جشن در حسینیه امام خمینی(ره) شهر همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود: گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه اسلامی، معرفی الگوهای اسلامی برای زنان مسلمان و تبیین نقش محوری زنان در تقویت نیروهای انسانی همتراز انقلاب از اهداف برگزاری این جشن است.
ستاری افزود: سخنران این مراسم حجتالاسلام فاضلیان است که موضوع سخنرانی وی در خصوص حضرت زهرا(س) و دفاع از حریم ولایت خواهد بود.
مسئول بسیج خواهران سپاه ناحیه همدان گفت: در هفته زن 10 عنوان برنامه محوری اجرا میشود که برگزاری کارگاه بهشت خانواده، عطرافشانی مزار مادران شهدا و همایش پیادهروی اعضای حلقههای طرح صالحین از جمله این برنامهها است.
ستاری افزود: در این هفته، طرح ندا در راستای ارائه مشاورههای پزشکی، ویزیت رایگان، مشاوره اعتیاد و توزیع دارو و بسته های بهداشتی در روستاها اجرا می شود.
وی یادآور شد: برگزاری کلاسهای اشتغالزایی، برپایی نمایشگاه طراوت آفتاب با موضوع عفاف و حجاب و بررسی سیمای حضرت زهرا(س) در قرآن از دیگر برنامههای این هفته در همدان است.
