قیمت کاغذ و مقوا 5 تا 10 درصد کاهش یافت

منصور حاجی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در روزهای اخیر بهای کاغذ تحریر، گلاسه و مقوا در بازار تهران 5 تا 10 درصد کاهش یافته است.

وی دلیل این اُفت قیمت را کاهش تقاضا در بازار عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود 70 درصد خریدهای بازار کاغذ و مقوا توسط بخش دولتی انجام می‌شود با توقف خریدهای دولت، حجم تقاضا هم به طور محسوسی کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران ادامه داد: در چنین شرایطی فروشندگان صنف کاغذ مجبورند قیمت‌هایشان را تنزل دهند بلکه کالایشان به فروش برود.

حاجی آخوندیان تاکید کرد: متاسفانه به رغم اتخاذ این تصمیم از جانب صنف کاغذ، تقاضا برای این کالا در بازار همچنان پایین است.

وی در عین حال موقعیت کاغذ و مقوا را در مقایسه با دیگر کالاها "خوب" توصیف کرد.

به گفته رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران با گذشت دو ماه از آغاز سال، هنوز مجوز خرید کاغذ به بسیاری از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی داده نشده و تاکنون هیچ خریدی توسط بخش دولتی از بازار کاغذ گزارش نشده است.