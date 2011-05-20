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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۸

حاجی‌آخوندیان در گفتگو با مهر:

قیمت کاغذ و مقوا 5 تا 10 درصد کاهش یافت

قیمت کاغذ و مقوا 5 تا 10 درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران از کاهش 5 تا 10 درصدی قیمت انواع کاغذ و مقوا به دلیل اُفت تقاضا در بازار خبر داد.

منصور حاجی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در روزهای اخیر بهای کاغذ تحریر، گلاسه و مقوا در بازار تهران 5 تا 10 درصد کاهش یافته است.

وی دلیل این اُفت قیمت را کاهش تقاضا در بازار عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود 70 درصد خریدهای بازار کاغذ و مقوا توسط بخش دولتی انجام می‌شود با توقف خریدهای دولت، حجم تقاضا هم به طور محسوسی کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران ادامه داد: در چنین شرایطی فروشندگان صنف کاغذ مجبورند قیمت‌هایشان را تنزل دهند بلکه کالایشان به فروش برود.

حاجی آخوندیان تاکید کرد: متاسفانه به رغم اتخاذ این تصمیم از جانب صنف کاغذ، تقاضا برای این کالا در بازار همچنان پایین است.

وی در عین حال موقعیت کاغذ و مقوا را در مقایسه با دیگر کالاها "خوب" توصیف کرد.

به گفته رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران با گذشت دو ماه از آغاز سال، هنوز مجوز خرید کاغذ به بسیاری از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی داده نشده و تاکنون هیچ خریدی توسط بخش دولتی از بازار کاغذ گزارش نشده است.

کد مطلب 1315762

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