دروس مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی باید کاربردی و مهارتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین یادگاری قبل از ظهر پنج شنبه در سی و دومین گردهمایی معاونین آموزشی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، با بیان این که باید دروسی که در شان جهاد نیست کنار گذاشته شود، اظهار داشت: دروس مراکز آموزشی جهاد در تمام مقاطع باید به سمت مباحث علمی، مسائل کاربردی و مهارتی سوق داده شود.



وی افزود: باید در رشته‌های مختلف از جمله علوم پایه، علوم انسانی و ... دروسی تدریس شود که محتوی تجارب و علومی باشد که خود مراکز تحقیقاتی جهاد به آن رسیده اند و این تجارب باید به نیروهای دیگر جهاد نیز منتقل شود.



سطح هیئت علمی مراکز آموزشی جهاد باید ارتقا یابد



یادگاری در ادامه به موضوع ارتقای سطح هیئت علمی در مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: سطح علمی این هیئت‌ها باید از سطوح کارشناسی به کارشناسی ارشد، دکتری و بالاتر ارتقا یابد و باید در این زمینه از افراد متخصص‌تری استفاده شود.



وی با اشاره به این که این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد، تصریح کرد:‌ برای جذب هیئت‌های علمی در مقاطع بالاتر باید مشکلات مربوط به بحث حقوق و دستمزد، شرایط استخدامی، مقایسه با سایر دانشگاه‌ها و ... رفع شود.



فعالیت معاونت‌های آموزشی مراکز جهاد دانشگاهی هماهنگ سازی می‌شود



رئیس جهاد دانشگاهی کشور همچنین مباحث مربوط به یکپارچه سازی و هماهنگ سازی در بحث فعالیت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی را مورد توجه قرار دارد و اظهار داشت: این یکپارچه سازی در حال شکل گیری است و بر اساس آن معاونت آموزشی جهاد باید تسط کامل بر روی تمام معاونت‌های آموزشی در مراکز آموزشی جهاد در شهرهای مختلف داشته باشد.



وی تصریح کرد: این کار به ارتقای فعالیت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی که در حدود 400 هزار نفر را در سراسر تحت پوشش دارد، کمک زیادی خواهد کرد.

