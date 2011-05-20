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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۵

برای ایام ارتحال/

فیلم تلویزیونی "بیست و چهار" ساخته می‌شود

فیلم تلویزیونی "بیست و چهار" ساخته می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بیست و چهار" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داریوش ربیعی هم اکنون در استان گیلان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون حدود 30 درصد تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به پایان رسیده است و حسین غضنفری به طور همزمان کار تدوین را انجام می‌دهد.

قاسم زارع، نرگس محمدی، میثاق زارع، ناهید بخشی و... در "بیست و چهار" بازی می‌کنند. این فیلم که فضایی اجتماعی و داستانی درباره دفاع مقدس دارد، از محصولات شبکه دوم است که روز 14 خردادماه همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی (ره) از تلویزیون پخش می‌شود.

عوامل تولید "بیست و چهار" عبارتند از نویسنده فیلمنامه: کریم خودسیانی، مدیر تصویربرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: فرهاد امامی، طراح گریم: سودابه خسروی و طراح صحنه و لباس: هنگامه غلامرضایی.

داریوش ربیعی ساخت فیلم‌های تلویزیونی "نفر هفتم"، "پژواک"، "بچه‌های محله گل‌ها"، "دست راست من"، "بگو کجاست" و... را برعهده داشته است.

کد مطلب 1315768

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