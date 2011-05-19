خدمات دهی ثبت احوال آذربایجان غربی به یک ماه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوان ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از شهر آواجیق خوی از راه اندازی آرشیو الکترونیکی اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی بزودی راه اندازی می شود افزود: با راه اندازی این سامانه زمان خدمات دهی ادارات ثبت احوال استان از سه ماه به یک ساعت کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه این سامانه با بیش از 350 میلیون ریال اعتبار ماه آینده راه اندازی می شود بیان داشت: این اقدام در راستای توسعه دولت الکترونیک در شهرها و مناطق مختلف استان به مرحله اجرا رسیده است.

جوان با اشاره به راه اندازی اداره ثبت احوال در شش شهر آذربایجان غربی اظهارداشت: راه اندازی ادارات ثبت احوال در شهر های آواجیق، حاجیلار چایپاره، بازرگان، مرگنلر، ارس و نالوس در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب رسیده و این ادارات تا پایان سال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.