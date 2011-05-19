از خاطرات موبایلی احمدی نژاد تا سایتهایی که فیلتر شدند/ در جستجوی استارس

به گزارش خبرنگار مهر این هفته رئیس جمهوری از خاطرات خود در زمینه موبایل و تلفن گفت، وزیر دفاع از ساخت سامانه های موشکهای برد بلند، راه اندازی شبکه های مجازی و تولید کشتی‌های جنگی خبر داد، معاون فناوری رئیس جمهوری افتتاح 4 طرح کلان ملی در این حوزه را وعده داد و وزیر ارتباطات بالاخره در مورد ویروس استارس اظهارنظر کرد و یکی از مسئولان وزارت ارشاد آماری از سایتهایی که فیلتر می شوند ارائه کرد.

خاطرات تلفنی احمدی نژاد؛ موبایل دوکیلو و نیم بود!

محمود احمدی نژاد که در روز جهانی ارتباطات در جمع خانواده بزرگ ارتباطات کشور قرار گرفت از خاطرات خرید تلفن منزل پدری اش در 48 سال پیش گفت و یادآوری کرد که در آن سالها باید برای دریافت یک خط تلفن 5 سال تو نوبت می ماندیم اما الان آنقدر پیشرفت کردیم که تلفن 50 هزار تومان قیمت دارد و یک روزه تحویل می دهند اما کسی نمی خرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه 40 سال پیش اگر در محله یک نفر تلفن داشت بقیه همسایه ها هم از آن استفاده می کردند ، در مورد وضعیت موبایل در سال 76 و 77 هم گفت: آن زمانها فروش موبایل بورس بود. بورس سفته بازی، یک خط موبایل 5/2 میلیون تومان قیمت داشت اما الان اپراتورها کلی پول خرج تبلیغات می کنند که یک خط سیم کارت 10 هزار تومانی را با 5 هزار تومان شارژ اولیه و 150 دقیقه مکالمه رایگان بفروشند. الان در دکه های روزنامه فروشی می توان یک سیم کارت هم خرید و هم یک سیم کارت جایزه برد.

احمدی نژاد با اشاره به پیشرفتهای ارتباطی ادامه داد: آن سالهایی که موبایل تازه وارد کشور شده بود یک گوشی موبایل دو کیلو ونیم وزن داشت اما الان گوشی ها کوچکند اما کارایی بسیار زیادی دارند.

وزارت دفاع و ساخت سامانه‌های موشکهای بردبلند و شبکه مجازی

وزیر دفاع از طراحی و ساخت سامانه های موشکهای بردبلند، اجرا و راه اندازی شبکه های مجازی در وزارت دفاع و تولید کشتی‌های جنگی خبر داد و گفت: محققان کشور در وزارت دفاع طراحی سامانه موشک های برد بلند در حوزه های زمین به زمین، زمین به هوا و ساحل به دریا را در دستور کار دارند.



سردار وحیدی با بیان اینکه برنامه ای برای ایجاد و اجرای شبکه مجازی در وزارت دفاع در دستور کار داریم که این شبکه در حال توسعه است از اجرای پروژه‌هایی در زمینه اقیانوس پیما و اقیانوس شناسی خبر داد و گفت: در بخش اقیانوس پیما پروژه‌هایی در خصوص کشتی‌های جنگی تعریف شده که در حال حاضر این کشتی‌ها تولید و قادر به حرکت در اقیانوس‌ها هستند و ساخت ناوشکن‌های بزرگ نیز در دستور کار است.

وزارت ارتباطات در جستجوی استارس

پس از آنکه کشف و شناسایی ویروس استارس از سوی یکی از مدیران مرکز پدافند غیرعامل اعلام و توسط خبرگزاری مهر منتشر شد هیچگونه اظهارنظری از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی بخش امنیت فضای سایبر در کشور هستند اعلام نشد اما در هفته ای که گذشت بالاخره وزیر ارتباطات در مورد این ویروس سخن گفت. رضا تقی پور کشف دومین ویروس اینترنتی جاسوسی کشور را تایید یا تکذیب نکرد اما گفت که جستجو برای ویروس "استارس" در مراکز عملیات رخدادهای رایانه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه دارد.

این مقام ارشد وزارت ارتباطات اخبار منتشر شده درباره ویروس جاسوسی "استارس" را ایجاد جو روانی دانست و گفت: آنچه که تاکنون مشخص شده از ایجاد جو روانی علیه کشور حکایت دارد. البته سازمانهای مختلف دارای فایروال های مختلفی هستند که ممکن است این بدافزار از طریق تجهیزات این سازمان شناسایی شده باشد. اما در حال حاضر جستجو در مراکز امنیتی ما که وظیفه مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای را به عهده دارند ادامه دارد.

معاونت فناوری رئیس جمهور و طرح های کلان ملی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از بهره برداری چهار طرح کلان ملی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال 4 طرح کلان ملی شامل گرید ملی با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تولید داروهای وارداتی با محوریت وزارت بهداشت، شبکه ملی فرهنگی با محوریت وزارت ارشاد و سلولهای بنیادی با محوریت وزارت بهداشت به بهره برداری می رسد.

نسرین سلطانخواه با بیان اینکه تاکنون 15 طرح کلان ملی در این بخش اجرایی شده افزود: بودجه ای که در اختیار معاونت علمی است حداکثر 6 درصد بودجه های پژوهش و فناوری کشور است که در قالب برنامه های مصوب دولت و مجلس به صورت هدفمند در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.

سایتهایی که فیلتر می شوند

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد از تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور خبر داد و با بیان اینکه این مرکز عضو کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور است گفت: این کارگروه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را تدوین و اعلام کرده که در این فهرست مصادیق مجرمانه اینترنتی در 5 محور مشخص و براساس قوانین کشور تدوین شده است.

عیسی زارع پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر فیلترینگ بر اساس معیارهای تعیین شده در کارگروه فیلترینگ انجام می شود ، ادامه داد: آمار دقیقی از سایتهای فیلتر شده در دست نیست اما ضوابط اعلام شده از سوی کارگروه فیلترینگ، معیارهای فیلترینگ است و از این رو پایگاههای اینترنتی که فیلتر می شود حاکی از عدم رعایت این ضوابط و معیارها است.

با این حال گفته شده که از کل سایتهای متخلف که فیلتر شده اند 90 درصد خارجی و 10 درصد داخلی هستند.



سیم کارت 288 هزار تومانی 30 هزار تومان ارزان شد

مدیرعامل همراه اول از توافق با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فروش سیمکارتهای دائمی که تاکنون 288هزار تومان بود به قیمت 254 هزار و 800 تومان خبر داد.

براین اساس قرار شد از این پس سیم کارتهای دائمی همراه اول با کد 912 به عنوان سیمکارت های تضمین دار با قیمت 254 هزار و 800 تومان فروخته شود که مبلغ 120هزار تومان آن حق اتصال، 4 هزار و 800 تومان آن مالیات و عوارض و 130 هزار تومان به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد به انتخاب مشترکان خواهد بود و سیمکارتهای 0910 نیز با همان قیمت قبلی 124 هزار تومان فروخته می شود.

براین اساس مشترکان چنانچه سیمکارت با پیش شماره 0912 را خریداری کنند از مزایایی چون بازبودن خدمات رومینگ بین الملل، امکان بهره برداری کامل از سیمکارت در طول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85 درصد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن، بدون پرداخت مبلغ کارکرد دوره ای، امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی های احتمالی و عودت سیم کارت به مخابرات بهره مند خواهند شد.



GPRS از دایل آپ پیشی گرفت

به گزارش مهر، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت شمار مشترکان اینترنت کشور را تا پایان سال 89 بالغ بر 24 میلیون و 554 هزار و 372 نفر و ضریب نفوذ این پروتکل ارتباطی را 66/32 درصد اعلام کرد که براساس آمارهای ارائه شده باوجودی که چندسالی است علاوه بر اینترنت دایل آپ ، اینترنت ADSL در کشور راه اندازی شده و نیز هم اکنون اینترنت بر بستر وایمکس بصورت بی سیم نیز قابل ارائه است بیشترین کاربران اینترنت در کشور را مشترکان GPRS تشکیل می دهند که از طریق موبایل به اینترنت وصل می شوند و تعداد آنها 10 میلیون و 129 هزار نفر و 865 نفر اعلام شده که بیش از 41 درصد کاربران اینترنت را تشکیل می دهند.

درهمین حال طبق این آمار 7 میلیون و 167 هزار و 713 نفر در کشور از طریق تلفن و با کارت اینترنتی ( دایل آپ ) از اینترنت استفاده می کنند که 29 درصد کاربران را تشکیل می دهند البته آمار مرکز متما در مورد کاربران دایل آپ تا انتهای سال 88 محاسبه شده است. در همین حال تعداد کاربران اینترنت پرسرعت با سیم ( ADSL) نیز یک میلیون و 406 هزار نفر ، کاربران اینترنت وایمکس 154 هزار و 367 نفر و میزان اتصال از طریق فیبر نوری نیز پنج میلیون و 696 هزار اتصال اعلام شده است.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این هفته و در روز جهانی ارتباطات ضریب نفوذ اینترنت کشور را 9/43 درصد اعلام کرد.