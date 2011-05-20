هشت سال دفاع مقدس هیچگاه از ذهن مردم ایران حذف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی پنجشنبه شب در یادواره شهدای دهستان محمود احمدی تنگستان افزود: حضور فعال و توأم با اندیشه انقلابی مردم در دوران دفاع مقدس موجب شد یک وجب از خاک کشورمان کم نشود که این امر برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: یکی از حماسه های ماندگار رزمندگان در سالهای دفاع مقدس آزادسازی خرمشهر است که اکنون در آستانه بیست ونهمین سالروز آن قرار داریم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حضور گسترده مردم استان بوشهر در کاروان راهیان نور گفت: همین موضوع باعث شد امسال این استان نیز به عنوان مقصد راهیان نور شناخته شود تا بخشی از ولایتمداریهای مردم این استان پاس داشته شود.

امام جمعه اهرم نیز ضمن قرائت پیام آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بوشهر گفت: شهادت شهید فرزان از کارکنان نیروی انتظامی در سال گذشته نشان داد در باغ شهادت همچنان بر مردم دهستان محمود احمدی باز است.

حجت الاسلام راستگو افزود: این دهستان با سه هزار نفر جمعیت هشت شهید 16 تا 80 ساله را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.