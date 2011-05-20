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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

با حضور بهترین‎ها/

مراسم اختتامیه لیگ برتر والیبال دوشنبه برگزار می‎شود

مراسم اختتامیه لیگ برتر والیبال دوشنبه برگزار می‎شود

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دوشنبه هفته آینده با برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از تیم‎های برتر به طور رسمی به پایان می‎رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دوشنبه هفته آینده (دوم خردادماه) در هتل المپیک برگزار می‌شود. تیم‎های پیکان، سایپا و کاله که عنوان‌های اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند در مراسم دوشنبه شب کاپ و مدال خود را دریافت می‎کنند. همچنین قرار است در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر از بازیکنان برتر شرکت‎کننده در این رقابت‎ها تقدیر شود.

آخرین دیدار باقی مانده از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور چهارشنبه گذشته برگزار شد که طی آن تیم کاله با برتری برابر باریج اسانس کاشان به عنوان سوم این مسابقات دست یافت. جدول رده‎بندی رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:
1- پیکان تهران
2- سایپای البرز
3- کاله آمل
4- باریج اسانس کاشان
5- داماش گیلان
6- هیئت کرمان
7- ارومیه
8- ابومسلم خراسان
9- پیشگامان کویریزد
10- پرسپولیس تهران
11- آلومینیوم المهدی بندرعباس
12- بانک کشاورزی

سازمان لیگ والیبال دیداری برای تعیین رده‎بندی تیم‎های سیزدهم تا شانزدهم برگزار نکرد.

کد مطلب 1315796

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