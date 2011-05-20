به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دوشنبه هفته آینده (دوم خردادماه) در هتل المپیک برگزار می‌شود. تیم‎های پیکان، سایپا و کاله که عنوان‌های اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند در مراسم دوشنبه شب کاپ و مدال خود را دریافت می‎کنند. همچنین قرار است در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر از بازیکنان برتر شرکت‎کننده در این رقابت‎ها تقدیر شود.

آخرین دیدار باقی مانده از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور چهارشنبه گذشته برگزار شد که طی آن تیم کاله با برتری برابر باریج اسانس کاشان به عنوان سوم این مسابقات دست یافت. جدول رده‎بندی رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

1- پیکان تهران

2- سایپای البرز

3- کاله آمل

4- باریج اسانس کاشان

5- داماش گیلان

6- هیئت کرمان

7- ارومیه

8- ابومسلم خراسان

9- پیشگامان کویریزد

10- پرسپولیس تهران

11- آلومینیوم المهدی بندرعباس

12- بانک کشاورزی

سازمان لیگ والیبال دیداری برای تعیین رده‎بندی تیم‎های سیزدهم تا شانزدهم برگزار نکرد.