به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور دوشنبه هفته آینده (دوم خردادماه) در هتل المپیک برگزار میشود. تیمهای پیکان، سایپا و کاله که عنوانهای اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند در مراسم دوشنبه شب کاپ و مدال خود را دریافت میکنند. همچنین قرار است در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال لیگ برتر از بازیکنان برتر شرکتکننده در این رقابتها تقدیر شود.
آخرین دیدار باقی مانده از رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه گذشته برگزار شد که طی آن تیم کاله با برتری برابر باریج اسانس کاشان به عنوان سوم این مسابقات دست یافت. جدول ردهبندی رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
1- پیکان تهران
2- سایپای البرز
3- کاله آمل
4- باریج اسانس کاشان
5- داماش گیلان
6- هیئت کرمان
7- ارومیه
8- ابومسلم خراسان
9- پیشگامان کویریزد
10- پرسپولیس تهران
11- آلومینیوم المهدی بندرعباس
12- بانک کشاورزی
سازمان لیگ والیبال دیداری برای تعیین ردهبندی تیمهای سیزدهم تا شانزدهم برگزار نکرد.
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