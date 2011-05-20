منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ تیمی از لیگ برتر سقوط نکرده است، اظهارداشت: با افزایش تیم‎ها برای برگزاری فصل آینده مسابقات لیگ برتر هیچ مشکلی نداریم. فقط به شرطی که تیم‎های شرکت کننده شرایط کامل سازمان لیگ را برای حضور در مسابقات داشته باشند.

وی به شرایط مورد نظر سازمان لیگ برای ثبت‎نام از تیم‏های متقاضی شرکت در لیگ برتر 90 اشاره کرد و یادآور شد: اداره شدن زیر نظر باشگاه، داشتن مجوز فعالیت از اداره کل تربیت بدنی استانی و دراختیار داشتن یک سالن با ظرفیت حداقل 1500 نفر (به صورت اجاره یا اختصاصی) از جمله شرایطی است که برای ثبت‎نام تیم‎ها لحاظ خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین با تاکید بر دریافت دو فقره چک ضمانت از تیم‎های ثبت‎نام شده، تصریح کرد: یکی از این چک‌ها بابت تضمین برای ادامه فعالیت تا پایان مسابقات است. بر این اساس تیمی که در میانه رقابت‌ها انصراف دهد هم به رقابت‌های دسته اول سقوط می‎کند و هم از چک ضمانت آن تیم برای پرداخت خسارت‌های ناشی از انصراف به اجرا گذاشته می‌شود.

پورحسن خاطرنشان کرد: چک ضمانت دوم هم ویژه بازیکنان خارجی گرفته می‌شود تا در صورت پرداخت نشدن حق و حقوق بازیکنان خارجی تیم‌ها، سازمان لیگ با استفاده از این چک‌ها اقدامات لازم را برای تسویه حساب با بازیکنان خارجی شاغل در لیگ انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه اینها برخی از شرایط آیین‌نامه سازمان لیگ برای ثبت‌نام از تیم‌های شرکت در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر است، گفت: حتی نفت اهواز و شهرداری تبریز که امسال از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کردند هم باید این شرایط را داشته باشند تا ثبت‌نام از آنها انجام شود. بدون داشتن این شرایط از هیچ تیمی ثبت‌نام نمی‌شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با بیان دوباره اینکه ثبت‌نام از تیم‌ها فقط تا پایان خردادماه انجام می‎شود، یادآور شد: بعد از آن و طی ماه‌های تیر و مرداد برنامه‎ریزی لازم برای آغاز فصل آینده مسابقات انجام می‎شود.

منوچهر پورحسن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فصل آتی رقابت‎های والیبال لیگ برتر در 27 مهرماه خبر داد و گفت: هنوز در مورد چگونگی برگزاری این مسابقات تصمیمی نگرفته‎ایم. در صورتی که تعداد شرکت‎کنندگان بیشتراز 14 تیم شود رقابت‎ها را در دو گروه برگزار می‎کنیم. در غیر اینصورت رقابت تیم‎ها در یک گروه پیگیری می‎شود.