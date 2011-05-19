هدفمندی یارانه ها موجب بهینه سازی روند تولید در صنعت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ندیری روز پنجشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن بازدید از چند واحد صنعتی وضعیت کارخانه های استان را پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد برسی قرار داد.

در این سفر که ندیمی را نادری معاون برنامه ریزی استانداری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، رئیس سازمان صنایع و معادن، مدیران عامل بانکها و صنعتگران همراهی می کردند واحدهای دسترنج رضا بافت، تولید کننده نخهای ریسندگی، هفت الماس تولید کننده انواع ورق های روغنی و گالوانیزه و می دیسک تولید کننده انواع CD و DVD مورد بازدید معاون پارلمانی وزیر صنایع و معادن قرار گرفت.

ایرج ندیمی در جمع صنعتگران در شرکت هفت الماس گفت: اقتصاد تنها در تولید تعریف نمی شود بلکه در توزیع نیز این موضوع اهمیت دارد و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گام ارزشمندی در توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور است.

وی افزود: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع نیز در همین راستاست که می خواهیم صنعت و تجارت بین المللی را هماهنگ کرده و در کنار تامین نیاز داخلی ودر یک حرکت هدفمند به صادرات بهای بیشتری بدهیم.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: با ظرفیتهای موجود کشور قادریم میزان صادرات غیرنفتی را از مرز 34 میلیارد دلار فعلی فراتر ببریم و این موضوع با واگذاری کارها به بخش خصوصی و خروج دولت از کارهای تولیدی و تنها با سیاست گذاری و نظارت ممکن می شود.

هدفمندی یارانه ها هم فرصت و هم تهدید

ندیمی گفت: قانون هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت هم تهدید و هم فرصت است که با درک درست امور و برنامه ریزی و استفاده از دیدگاههای کارشناسی می توان از فرصتهای موجود برای کاهش تهدیدها بهره برد.

وی افزود: بهینه سازی روند تولید با بازسازی واحدهای فرسوده، کاهش هزینه های تولید و استفاده از روشهای نوین تولید و

انرژی، انطباق با شرایط سخت، توجه به کیفیت کالا و صادرات از فرصتهایی است که با اجرای این قانون در بخش صنعت ایجاد شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت صنایع و معادن اظهارداشت: بحران نقدینگی، سیاست های غلط بانکی، تحریم ها، افزایش یک باره قیمت حاملهای انرژی نیز از مشکلات این بخش است که با تدوین بسته حمایتی بخشی از این مشکلات در حال حل شدن است.

ندیمی یادآورشد: بانک صنعت و معدن باید بال آهنین صنعت کشور باشد که امیدواریم با قرار گرفتن بانک توسعه درکنار این بانک تسهیلات صنعتی با وضعیت مناسب تری به واحدها پرداخت شود.

وی گفت: اگر نتوانیم کالا تولید کنیم و ال سی گشایش نشود فرصتها را از دست داده ایم و این کار به اشتغال نیز لطمه میزند.

سرمایه گذاری بهترین تجارت

این مسئول یادآورشد: در شرایط کنونی هیچ تجارتی بهتر از سرمایه گذاری نیست و مسئولان وظیفه دارند شرایط سرمایه گذاری را در کشور تسهیل کنند تا در کنار اشتغال به رونق اقتصادی جامعه کمک شود.

ندیمی یادآور شد: اعلام ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور بیانگر این است که دولت برای مبارزه با بیکاری وارد عرصه شده و لذا درصدد تامین بستر سرمایه گذاری در کشور است.

وی گفت: هر چقدر قیمتها واقعی تر شود چرخه بهینه سازی در همه موارد سریعتر اجرایی می شود و در این کار صنعتگران باید با تطبیق خود با شرایط موجود ضمن بازاریابی محصولات خود در خارج به استفاده از روشهای نوین برای کاهش هزینه ها توجه کنند.

انتخابات اتاق های بازرگانی نوید بخش بود

ندیمی به انتخابات اخیر اتاق های بازرگانی سراسر کشور هم اشاره کردو گفت: خوشبختانه 60 درصد ریاست اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اختیار تولید کنندگان قرار گرفت که اتفاق مبارکی بود که می تواند به شکوفایی فعالیتها و تسریع در روند کار صنعت و تولید و نیز صادرات موثر باشد.