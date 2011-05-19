صبای قم در انزلی با قدرت بدنبال کسب ۳ امتیاز است

محسن بیاتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انگیزه صبای قم برای کسب سه امتیاز از این دیدار، اظهار داشت: در این هفته به هیچ عنوان مقابل حریف خود به کمتر از سه امتیاز راضی نمی‌شویم و با قدرت بازی خواهیم کرد.



وی ادامه داد: تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با قرار گرفتن در مکان هشتم جدول رده‌بندی و در فاصله کمی با مدعیان بالای جدول، توانایی خود را تا این هفته از لیگ دهم نشان داده است ولی این مهم دلیلی بر آن نیست که برای کسب سه امتیاز تلاش نکنیم.



صبا به دنبال پیروزی در دیدار تشریفاتی



بهترین گلزن تیم فوتبال صبای قم در مورد دیدار این هفته تیمش برابر ملوان بندر انزلی در ورزشگاه اختصاصی این تیم، بیان داشت: تیم ما بازی دشواری مقابل تیم ملوان بندر انزلی خواهد داشت اما در این بازی تقریبا تشریفاتی این فصل در پی کسب سه امتیاز تلاش هستیم.



وی اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم در چند روز اخیر با توجه به برنامه‌های بسیار مناسب از سوی کادر فنی جدید به خوبی تمرین کرده است و اکنون در شرایط روحی و روانی خوبی قرار دارد و هدفی جز کسب برتری در دیدار فردا با ملوان بندر انزلی نخواهیم داشت.



استفاده از موقعیت‌های گلزنی راه شکست ملوان



بیاتی نیا با بیان اینکه تیم فوتبال صبای قم شناخت کافی از حریف شمالی خود دارد، عنوان کرد: تیم ملوان بندر انزلی در خط دفاعی مشکل دارد و یکی از راه‌های رسیدن به پیروزی مقابل این تیم، استفاده کردن از موقعیت‌های گلزنی در این بازی است.



وی ادامه داد: در این دیدار راه‌های زیادی برای کسب برتری برابر تیم فوتبال ملوان بندر انزلی وجود دارد اما اگر مهاجمان ما از فرصت‌های به دست آمده در این مسابقه به خوبی استفاده کنند قطعا سه امتیاز این بازی برای صبای قم خواهد بود.



بیاتی نیا بازیکن هشت گله صبای قم



بازیکن هشت گله تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: هر تیمی که در این از فرصتها به خوبی بهره ببرد، شانس بیشتری برای رسیدن به سه امتیاز دارد و حضور بازیکنان با تجربه در خط میانی، کمک زیادی به تیم ما در این دیدار به شمار می‌رود.



وی اضافه کرد: تیم ما از بازی‌های خارج از خانه قبل خود در مسابقات این فصل لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌ های کشور در نیم فصل دوم موفق به کسب چهار پیروزی در خانه حریفان شده است، به همین خاطر به دست آوردن یک برد دیگر خارج از خانه یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های ما است.



صبای قم با ۴۱ امتیاز حاصل از ۹ پیروزی، ۱۴ تساوی، ۱۰ باخت و تفاضل گل به اضافه یک در جدول رده‌بندی در مکان دهم جای دارد.