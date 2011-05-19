قطع ارتباط 10 هزار مشترک تلفن ثابت/ باز هم سرقت کابل مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرقت کابل در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری تهران بار دیگر ارتباط مشترکان تلفن ثابت را به مدت 72 ساعت با قطعی مواجه کرد و این در حالی است که هم اکنون کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران مشغول تعویض کابل ها هستند.

قطعی تلفن های مشترکان مربوط به پیش شماره های 8803 تا 8806 ، 8860 تا 8862 و 8822 در محدوده شهرک های والفجر و علیخانی و برخی مناطق خیابان جمال الدین اسدآبادی است که بیش از 10 هزار شماره تلفن را شامل می شود.



گزارشهای سرقت کابل های مسی مخابراتی طی یک سال گذشته از قطع ارتباط حدود 50 هزار مشترک تلفن ثابت در مقاطع و زمانهای مختلف حکایت دارد و علاوه بر قطع خطوط ارتباطی مشترکان به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات تهران، "کابل دزدی" سالانه چندین میلیارد تومان به مخابرات ضرر می زند.



به گفته محمد روح اللهی تغییر قیمت مس در بازار به صورت مستقیم شبکه مخابرات را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش سرقت کابل های مسی می شود با این حال مخابرات تلاش خود را برای محافظت از تاسیسات مخابراتی به کار می بندد.



به گزارش مهر، هم اکنون 6 میلیون و 760 هزار خط تلفن ثابت در تهران مشغول به کار است و ضریب نفوذ تلفن در این استان حدود 45 درصد است.