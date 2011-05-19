مسئولان خود را تابع مطلق ولی فقیه می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی ظهر پنجشنبه در همایش جهانی نظام بدون سلطه در حسینه عاشقان کربلای ساری افزود: اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی روز به روز در حال گسترش است.

وی اظهار داشت: به برکت خون شهدا و درایت رهبر معظم انقلاب، نظام سلامی ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است بگونه ای که دولتمردان آمریکا و رژیم صهیونیست به این امر اذعان دارند.

وی افزود: نظام سلطه با ارائه چندین طرح بزرگ، رویای سلطه در منطقه خاورمیانه را در سر داشت که این امر با بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان منطقه ایجاد شده است، با شکست مواجه شد.

عباس زاده مشکینی گفت: بیداری اسلامی در واقع قرار گرفتن در مسیر عدالت و پیشرفت است.

وی افزود: دشمنان با به راه انداختن نوعی جنگ نرم که تلفیقی از جنگهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، قصد ضربه زدن به نظام اسلامی را دارند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: نظامی که بر مبانی ولایت فقیه پایه گذاری شده است، مسیر توسعه و پیشرفت را با اقتدار طی می کند.

وی اظهار داشت: دشمنان با بزرگنمایی اختلاف در بین برخی مسئولان، با ایجاد شبهه افکنی قصد ایجاد شکاف در بین خدمتگزاران نظام را دارند.

وی با اشاره به رابطه امام و امت در مکتب اسلام این رابطه را دوسویه دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها خدمات ارزشمند دولت را مورد ستایش قرار دادند و رییس جمهوری نیز بارها بر پایبندی و اعتقاد راسخ خود به ولی فقیه تاکید کرده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشورافزود: قدرت جهانی آمریکا و به تبع آن نظام سلطه در کشورهای منطقه در سراشیبی سقوط قرار گرفته و این مهم از مدتهای پیش آغاز شده است.

عباس زاده مشکینی بیان کرد: جنبشهای اسلامی به سرعت در کشورهای مسلمان منطقه در حال گسترش است و بی شک تا قلب نظام سلطه نیز پیش خواهد رفت.

نخستین همایش بین المللی جهان بدون سلطه باهدف واکاوی و بررسی مقولات سیاسی اجتماعی و به ویژه فرهنگی و دینی در جبنبشهای اخیر کشورهای اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در بیداری مردم این کشورها با حضور شخصیتهای برجسته علمی فرهنگی و سیاسی داخلی وخارجی برگزار شد.

در این همایش نمایندگانی از جنبش وفاق ملی بحرین، جنبش حماس و جمعیت دفاع از مردم فلسطین حضور دارند.