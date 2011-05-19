جهاد دانشگاهی باید زمینه ساز تولید و صدور علم از قم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی ظهر پنج‌شنبه در سی و دومین گردهمایی معاونین آموزشی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان ها و مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، نقش قم در بحث علوم انسانی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هر جا در بحث علوم انسانی به مشکل بر می‌خوریم استفاده از علوم قرآنی و احادیث کارگشاست و این ظرفیت با وجود استادان برجسته در شهر قم بسیار زیاد است.



وی بر استفاده از ظرفیت حوزه در بحث علوم انسانی تأکید کرد و افزود: قم باید در بحث کرسی های نظریه پردازی، تولید علم و ... پیشتاز باشد و لازم است که در بحث علمی و علوم انسانی در این شهر کار بستری انجام گیرد و از آن توسعه پیدا کند و صادر شود.



پردیس جهاد دانشگاهی به منظور تعامل بیشتر در قم تاسیس شود



بنایی با تاکید بر این که قم باید در تولید و صدور علم نقش آفرین باشد، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی در این بحث باید زمینه سازی کند و تاسیس پردیس جهاد دانشگاهی در قم می تواند کمک زیادی به این موضوع کند تا با تعامل گسترده و استفاده از ظرفیت حوزه در این مسیر کار شود و اگر این اتفاق بیافتد افق روشنی پیش روی آینده علمی و فناوری کشور خواهد بود.



وی بحث علوم انسانی و اسلامی کردن علوم را بحث مهمی عنوان کرد و افزود: اگر ما در بحث علوم انسانی نتوانیم به تعریف درستی برسیم در اجرای بحث عدالت و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت کشور هم دچار مشکل خواهیم شد چرا که علوم انسانی یک بحث مبنایی است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که علوم انسانی دارای شاخه های مختلفی است، تصریح کرد: ما به بحثی از علوم انسانی که مربوط به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، بایسته ها و نباید‌ها، شقاوت یا سعادت دنیایی و آخرت است سر و کار و نیاز داریم.



وی با بیان این که اگر در بحث‌های زیربنایی ما مشکل وجود داشته باشد، تا آخر هم راه اشتباه خواهد بود، بیان داشت: ما باید تعریف جامع و مانعی از بحث علوم انسانی داشته باشیم و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم تا به راهبرد و نتیجه برسیم.

