افتخارات جهان تشیع از مازندران برخاستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در کنگره بزرگداشت علامه سعیدالعلما و علامه ملامحمد اشرفی در بابل افزود: دیار علویان و خطه تبرستان سابقه درخشانی در ولایت پذیری و شیعه پروری دارد.

وی اظهار داشت: مازنیها در همه ادوار تاریخی توانسته نقشی اثرگذار در تبیین و تبلیغ شیعه علوی در جهان داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: به واسطه خصوصیات بارز شیعی مردم مازندران گفته می شود که صحیفه سجادیه از مازندران به بلاد و شهرهای دیگر ایران صادر شده است.

طبرسی تاکید کرد: مازندران در ادوار مختلف تاریخی خود را حفظ کرده و همواره از این استان عالم پرور به عنوان حامیان واقعی شیعه و رهبری یاد می کنند.

وی افزود: عالمان و مشاهیر بزرگی چون علامه سعیدالعلماء و ملامحمد اشرفی در این خطه زندگی می کرده که هنوز بسیاری از آنان برای مردم مازندران ناشناخته هستند که باید از طریق این کنگره ها نسبت به معرفی آنان برای آحاد جامعه تلاش کنیم.

محمد سعید بارفروش معروف به سعیدالعلماء یکی از مشاهیر و دانشمندان قرن سیزدهم هجری قمری از بزرگترین مراجع و افضل مجتهدان روزگار خود در نطق بیان و فصاحت کلام بوده است.

این دانشمند والامقام پس از سالها تحصیل در حوزه های مختلف ایران، رهسپار عراق شد و سالهای دراز در کنار شیخ مرتضی انصاری از کرسی درس مراجع بزرگی چون شریف العلماء مازندرانی و شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر فیض برد و خود در تحقیقات فقهی آن قدر کوشش کرد تا به درجه اجتهاد رسید.

سعیدالعلماء پس از چندی روانه مازندران شد و با اقامت در شهر بابل به انجام امور شرعی و دینی مردم این دیار پرداخت.