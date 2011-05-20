به گزارش خبرگزاری مهر ، آکادمی ملی فوتبال ایران به منظور کمک به توسعه فوتبال پایه براساس اصول علمی، اولین همایش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه را برگزار می کند.

مراسم افتتاحیه این همایش ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه هفته آینده با سخنرانی دکتر علیزاده، رئیس آکادمی فوتبال، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آغاز خواهد شد. قرار است کی روش در این سخنرانی یک ساعته، به بررسی تجارب مدارس فوتبال اروپا و ساختارها و ضوابط آنها بپردازد.

علاوه بر حضور و سخنرانی کفاشیان، علیزاده و کی روش، دکتر نصرالله سجادی، استاد دانشگاه تهران، دکتر مهرزاد حمیدی، استاد دانشگاه تهران و رئیس آکادمی ملی المپیک، دکتر آقائی نیا، استاد دانشگاه تهران و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال، دکتر محمد احسانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حمید قاسمی، مدیرکل ورزش دانشگاه پیام نور، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان، جلال چراغپور، دکتر رضا قراخانلو استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق کمیته ملی المپیک و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه و مربیان فوتبال در این همایش به ایراد سخنرانی بپردازند.

اکثریت شرکت کنندگان در این همایش را مربیان تیم‌های فوتبال پایه، استعدادیابان فدراسیون فوتبال، مدرسان مدارس فوتبال و ناظران مدارس فوتبال تشکیل می دهند. مربیان، متخصصان، دانشجویان، محققان و دیگر پژوهشگران برای این همایش مقاله ارسال کرده‌اند.

از مهمترین محورهای این همایش می توان به موانع توسعه فوتبال پایه، مدیریت رویدادهای فوتبال پایه، بازاریابی و درآمدزایی در فوتبال پایه، نقش منابع انسانی، مالی، امکانات، مدیریتی و فناوری در فوتبال پایه، نقش باشگاه‌ها در فوتبال پایه، طراحی استراتژی فوتبال پایه، نقش آموزش و مدارس فوتبال، فرآیند استعدادیابی در فوتبال پایه (شناسایی، پرورش و نگه داشت)، مطالعات تطبیقی در فوتبال پایه، محیط حقوقی در فوتبال، نقش رسانه و تبلیغات درفوتبال پایه، نقش والدین در فوتبال پایه اشاره کرد.