سعید سعدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تازگی پروانه نمایش گرفته است و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده برنامه پنجم گروه سینمایی عصر جدید است و بعد از فیلم سینمایی "آقا یوسف" به کارگردانی علی رفیعی روی پرده می‌رود.

آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی در بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست جوایزی از جمله جایزه بخش "تجلی اراده ملی" و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را به دست آورد.

مهدی هاشمی در نمایی از فیلم "آلزایمر"

مهدی هاشمی، مهتاب کرامتی، فرامرز قریبیان، مهران احمدی، حمید ابراهیمی، هدی ناصح و صوفیا دژاکام بازیگران این فیلم هستند. "آلزایمر" ماجرای زنی است که همسر خود را درتصادف از دست داده و هر سال برای یافتن او در روزنامه آگهی می‌دهد و از سوی دیگر مرد بر اثر تصادف دچار آلزایمر شده و این فراموشی مشکلاتی را برای مرد به همراه دارد که پلیس را هم درگیر خود می‌کند....

احمدرضا معتمدی پیش از این فیلم‌های "هبوط" ، "زشت و زیبا"، "دیوانه‌ای از قفس پرید" و "قاعده بازی" را کارگردانی کرده است.