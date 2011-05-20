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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

به کارگردانی معتمدی/

"آلزایمر" به سینما عصر جدید می‌رود

"آلزایمر" به سینما عصر جدید می‌رود

فیلم سینمایی "آلزایمر" به کارگردانی احمدرضا معتمدی در گروه سینمایی عصر جدید اکران می‌شود.

سعید سعدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تازگی پروانه نمایش گرفته است و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده برنامه پنجم گروه سینمایی عصر جدید است و بعد از فیلم سینمایی "آقا یوسف" به کارگردانی علی رفیعی روی پرده می‌رود.

آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی در بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست جوایزی از جمله جایزه بخش "تجلی اراده ملی" و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را به دست آورد.

مهدی هاشمی در نمایی از فیلم "آلزایمر"

مهدی هاشمی، مهتاب کرامتی، فرامرز قریبیان، مهران احمدی، حمید ابراهیمی، هدی ناصح و صوفیا دژاکام بازیگران این فیلم هستند. "آلزایمر" ماجرای زنی است که همسر خود را درتصادف از دست داده و هر سال برای یافتن او در روزنامه آگهی می‌دهد و از سوی دیگر مرد بر اثر تصادف دچار آلزایمر شده و این فراموشی مشکلاتی را برای مرد به همراه دارد که پلیس را هم درگیر خود می‌کند....

احمدرضا معتمدی پیش از این فیلم‌های "هبوط" ، "زشت و زیبا"، "دیوانه‌ای از قفس پرید" و "قاعده بازی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1315867

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