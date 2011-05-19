400هزار نفر تحت پوشش آموزشی جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین ایمانی ظهر پنج‌شنبه در سی و دومین گردهمایی معاونین آموزشی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، در خصوص حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی در سه حوزه آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فعالیت دارد که شاید یکی از بخش هایی که در ارتباط مستقیم با مردم است حوزه آموزشی می باشد.



وی اضافه کرد: بیش از 400 هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش فعالیت های آموزشی جهاد دانشگاهی می باشند که در حوزه های تخصصی، علمی کاربردی و آموزش عالی به شکل دانشگاهی آموزش می‌بینند.



ایمانی حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی را حوزه ای گسترده عنوان کرد و افزود: شاید هیچ مجموعه آموزشی در کشور از نظر تنوع، کارآیی،حوزه گستردگی با این تعدد رشته و پشتوانه تخصصی با جهاد دانشگاهی قابل مقایسه نباشد.



راه اندازی مدرسه تابستانی سلول های بنیادی از سوی جهاد دانشگاهی



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی برنامه های آموزشی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: تابستان امسال ما مدرسه تابستانی سلول های بنیادی را خواهیم داشت که افراد زیادی برای شرکت در آن متقاضی شده‌اند اما به دلیل شرایط تخصصی و فیزیکی امکان افزایش ثبت نام را نداریم و در این مدرسه متخصصان داخلی و خارجی حضور دارند و موسسه رویان نیز با ما همکاری دارد.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به این که ویژگی های آموزشی جهاد دانشگاهی آن را متمایز از دیگر مراکز آموزشی کشور کرده است، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی همواره به دنبال کارهای بزرگ،سخت و نشدنی بوده است، کارهایی که یا دیگران از عهده آن برنمی آیند و یا سیستم تشکیلاتی آنها اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد و در این راه اگر روحیه جهادی نباشد راه به آخر نخواهد رسید.



وی در ادامه بر آموزش هدفمند در جهاد دانشگاهی تاکید کرد و گفت: خانواده هایی که فرزندان خود را برای آموزش به مراکز آموزشی جهاد می فرستند به نام جهاد اعتماد دارند لذا باید این آموزش ها با برنامه و حسب شده باشد.



جهاد دانشگاهی باید خلاء های علمی، آموزشی و فرهنگی کشور را پر کند



ایمانی همچنین با بیان این که باید اتصال بین آموزش و اشتغال در جهاد دانشگاهی افزایش یابد، افزود: باید برنامه‌ها و آموزش‌های جهاد دانشگاهی به شکلی باشد تا خلاء های علمی، آموزشی و فرهنگی در کشور و نظام پر شود.